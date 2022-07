Covid-syk tidligere i år? Derfor kan du bli smittet igjen nå

Det er selvsagt ikke dette du vil lese mens du koser deg på sommerferie, men de globale korona-smittetallene er altså stigende.

Mandag skrev det europeiske legemiddelbyrået (EMA) i en pressemelding at en ny smittebølge er på vei, og at flere blir innlagt på sykehus.

Professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik ved UiT forklarer det med at vaksiner og gjennomgått sykdom ikke nødvendigvis stopper omikron-viruset lenger.

– Særlig BA.5-varianten har så mange mutasjoner at den kan delvis vandre gjennom vaksinebeskyttelsen. Vanligvis er det også slik at gjennomgått sykdom skal gi et bredt bilde av antistoffer, men det ser ikke ut til at man får så god immunitet som man skulle ønske mot denne nye varianten, sier Olsvik.

ERFARING: Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, og har mange års erfaring fra internasjonale forskningsmiljø. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Så enkelt er det ikke

Også professor Rebecca Cox ved Influensasenteret på Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen sier hun kjenner flere som var syke med omikron-varianten i vår, som nå har blitt smittet igjen.

– Man kan dessverre ikke tenke at «jeg hadde omikron i januar, og nå er jeg beskyttet». Så enkelt er det nok ikke, og dagens smittebølge kommer nettopp fordi viruset kommer seg rundt immuniteten til folk, sier Cox.

Grunnet smittebølgen, ønsker EMA å gi booster-dose til alle europeere over 60 år.

EUs helsekommissær Stella Kyriakides sier at vaksineringen må skje så raskt som mulig.

– Vi har ingen tid å miste, sier hun.

ADVARER: Professor Rebecca Cox ved Influensasenteret på Haukeland sykehus, og Universitetet i Bergen sier man selvfølgelig kan få nye varianter til høsten som endrer spillereglene igjen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Smittebølge i Norge

I forrige uke skrev Verdens Helseorganisasjon (WHO) at antall koronatilfeller økte for fjerde uken på rad, med 4,6 millioner nye tilfeller på verdensbasis.

Disse tallene må likevel tas med forbehold, siden mange lar være å teste seg sammenlignet med tidligere i pandemien.

Cox sier hun hadde håpet det skulle drøye til høsten før smittebølgen tok til.

– Vi har sett det i Norge også at smitten er på vei opp. Dette må vi ta hensyn til, og hvis man er i en risikogruppe så bør man bruke noen av de gode tiltakene vi har lært, sier hun.

– Bør folk flest være bekymret?

– Jeg tror ikke bekymret er riktig ord, men man bør være varsom. Hvis man har blitt anbefalt å ta booster-vaksine, så bør man gjøre det. Samtidig er det en helt annen situasjon nå enn i 2020 og 2021. Nå har vi en grunn-immunitet som vil gjøre at vi ikke får så høy dødelighet, sier professoren.

FHI: BA.5-varianten av omikron er nå klart dominerende i Norge, og driver økningen i epidemien. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Selvfølgelig kan det skje

Selv om omikron gav mildere sykdomsforløp enn delta- og alfa-varianten, minner Olsvik om at det ikke nødvendigvis er slik at de nye og muterte variantene er enda mildere.

– Vi har vel heller kanskje sett en skjerping, i form av flere sykehusinnleggelser. WHO har definert BA.5 som en bekymringsvariant, så dette skal vi være obs på, sier mikrobiologen.

Cox sier hun ikke nødvendigvis tror man blir sykere, men sier det fortsatt er slik at man kan få senplager i form av luftveisplager og utmattelse.

– Tror du det kan komme en ny variant til høsten som smitter enda mer?

– Selvfølgelig kan det skje. Vi forstår ikke nok om hvordan virus kan forandre seg. Hvis man ser på de ulike variantene, så var ikke omikron et utspring av delta. Og delta var ikke et utspring av alfa. De er rett og slett annerledes.

VAKSINE: Både ekspertene og helsemyndighetene hinter om at det kan bli aktuelt med en fjerde vaksinedose til høsten, men det er ikke avgjort hvem som trenger å ta den. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nye vaksiner

På den lysere siden sier Olsvik at en ny vaksine som gir beskyttelse mot BA.5-varianten er på vei.

Det er likevel usikkert når denne blir tilgjengelige for folk flest.

– Men vi tror den kan bli hurtiggodkjent, ettersom dette også er en mRNA-vaksine som i praksis er den samme som den forrige, sier Olsvik.

Nakstad: – Over toppen

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad bekrefter til TV 2 at det også er en stigende smittetrend her til lands.

I forrige måned begynte det derimot å flate ut, med 300 nye innleggelser på sykehus.

– Hvis det fortsetter slik, håper vi å være over toppen av denne sommerbølgen med BA.5-varianten, sier Nakstad.

For det er ingen tvil om at det er en bølge, også i Norge. Den assisterende helsedirektøren sier man faktisk har hatt flere innlagte på sykehus per uke, enn på det meste i fjorårets vinter.

– Vi har bare ikke sett den så tydelig, fordi det ikke er så mange som tester seg. Vi har likevel sett den på sykehusene, sier han.

FØLGER MED: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier fagmiljøene diskuterer hvorvidt det hjelper å ha gjennomgått tidligere sykdom, i møte med nye varianter. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Omikron = motstand?

På spørsmålet om de som har gjennomgått omikron-sykdom er mer motstandsdyktige mot dagens varianter, svarer Nakstad at det har vært diskutert i det europeiske fagmiljøet.

– Det er klart at BA.5-varianten møter jo motstand ved at mange har vært smittet i vinter med BA.2. Mange er også vaksinert. Denne nye virusvarianten merker nok at det ikke er så lett å spre seg som før, og det kan også være med på å forklare at vi kanskje er på toppen av sommerbølgen.

Angående høsten håper Nakstad at man kan møte de kommende månedene på en normal måte, både i helsetjenesten og samfunnet for øvrig.

– Viruset har ikke respekt for oss

Han sier det gjenstår å se hvilken variant vi eventuelt ender opp med, og gir samtidig grunn til optimisme.

HØST: Både ekspertene og den assisterende helsedirektøren håper vi kan gå høsten i møte på en mest mulig normal måte. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi har veldig mange midler til å motkjempe det. Vi har fortsatt god effekt av vaksinene, og vi har veldig mange hurtigtester vi kan bruke hvis det blir behov, sier Nakstad, og legger til:

– Vi er opptatt av at folk skal ta ferie når det er ferie, og ikke gå rundt og tenke for mye på denne pandemien. Det tror jeg er veldig viktig for oss.

Også Rebecca Cox sier det er en helt annen situasjon nå, enn da pandemien herjet for fullt i fjor og i forfjor.

– Det må vi være glade for. Den gang hadde vi null immunitet, mens nå har vi vaksiner og antistoffer fra smitte. Samtidig må vi lære oss å leve med viruset. Vi bør ha respekt for det, selv om viruset ikke har respekt for oss.