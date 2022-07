Gikk galt: – Kunne kostet oss deltagelsen

Rett før ukens konkurranse i Gi labb, merket NRK-profil Jonas Lihaug (31) at noe var galt med hunden Otto (1).

– Han var slapp, kastet opp og ville verken spise eller drikke noe som helst. Til slutt reagerte han nesten ikke når jeg snakket til ham, sier Lihaug til TV 2.

Hundeeieren ble bekymret.

Måtte ta et avgjørende valg

Lihaug forklarer at hunden ikke ble bedre, så de tok turen til dyrlegen.

– Det viste seg at han mest sannsynlig hadde fått salmonella. Den lokale dyrebutikken hadde hengt opp en plakat for å informere om salmonellaen i noe mat de hadde hatt en tid tilbake, forklarer han.

Veterinæren frarådet dem fra å delta i ukens konkurranse, og Lihaug måtte ta det avgjørende valget.

– Jeg tenkte bare på Otto. Hvis det ikke er bra for ham å være med så skal han ikke være med. Det hadde selvsagt vært gøy å konkurrere, men ingenting går foran hundens helse og velvære.

På konkurransedagen stilte Lihaug til start uten Otto. Da tok programleder Morten Hegseth ham til side og 31-åringen fikk et alternativ.

Lihaug valgte å ofre gullbeinet han vant i episode fire, og det ble bestemt at ingen skulle ryke ut av underholdningsprogrammet denne uken. Han og Otto får en ny sjanse i neste ukes konkurranse.

SYK: Otto (1) er av rasen «Golden Doodle». På grunn av sykdom kunne han ikke delta i ukens konkurranse. Foto: TV 2 / Espen Solli OFRET GULLBEINET: Hver uke konkurrerer deltakerne i Gi labb om et gullbein. Jonas Lihaug ofret gullet han vant i episode fire, for å kunne fortsette i programmet. Foto: TV 2

– Jeg ble lettet og tenkte at det var den mest rettferdige løsningen, sier Lihaug.

Han beskriver stemningen blant deltakerne som god, og forklarer at han fikk full forståelse da han måtte se konkurransen fra sidelinjen.

– Det svei litt. Det er jo veldig gøy å være med i konkurransene. Jeg følte at Otto hadde gjort det veldig bra i de øvelsene og jeg savnet han veldig.

YouTuber Mina Jacobsen (21) vant ukens konkurranse med hunden sin, My.

VANT: Mina Jacobsen vant denne ukens konkurranse i Gi labb. Foto: TV 2

Men valget til Lihaug fører til at den kommende uken blir tøff for alle hundeeierne.

Hadde måttet reise hjem

På sisteplass havnet psykolog Benjamin Silseth (30) og hunden hans, Bjarne (9), som måtte ha reist hjem om det ikke var for Lihaug og Otto.

NY SJANSE: Benjamin Silseth og hunden Bjarne fikk en ny sjanse da de egentlig skulle ha reist hjem i ukens episode av Gi labb. Foto: TV 2

– Det har jo vist seg at jeg er ufattelig dårlig på å lese hvordan det går i konkurransene, som da vi plutselig vant den første. Det er aldri gøy å gjøre det dårlig, men Bjarne har blitt ni år gammel og jeg tenker at det kanskje er vanskeligere å lære ham nye triks. Eller så bare unnskylder jeg mitt eget resultat med det, hehe, sier Benjamin Silseth til TV 2.

Han beskriver at han er glad over ukens avgjørelse.

– Jeg ble egentlig ganske glad da jeg fikk høre at ingen skulle ryke. Vi har blitt en gjeng som er glade i hverandre og som heier på hverandre.

Nå ser han frem til neste uke.

– Det var helt magisk å få en ny sjanse! Det er deilig, selv om det er trist at det er på grunn av andres sykdom. Nå gikk det heldigvis bra for alle. Bjarne og jeg liker opplegget, så vi er bare glade for å skli gjennom og vi er klare for mer!

Neste uke blir tøff for to deltakere

TO MÅ UT: Neste uke må to deltakere reise hjem. Foto: TV 2 / Espen Solli

Konsekvensen av å få en ny sjanse er at neste uke blir avgjørende for ikke bare én, men to deltakere.

– Det er jo noe dritt, men vi fikk alle en ny sjanse. Jeg føler at vi er i faresonen, for alle er veldig flinke. Det blir så klart ekstra press, men det er noe av det som gjør det gøy å delta. Vi må øve på å holde fokus, men jeg er mest opptatt av at dette skal være gøy for Bjarne. Han elsker opplegget og vi skal komme sterkere tilbake, sier Silseth.

Lihaug beskriver at han også er glad for den ekstra sjansen, men at han føler på det samme presset som Silseth.

– Det blir et ekstra press, men samtidig er jeg glad for at jeg i det hele tatt er her. Sykdommen til Otto kunne ha kostet oss deltagelsen. Det blir som det blir, men jeg håper virkelig at Otto og jeg skal unnslippe neste konkurranse med deltagelsen i behold.

LETTET: Jonas Lihaug er glad for den nye sjansen, men kjenner på presset før neste konkurranse. Foto: TV 2 / Espen Solli

I forrige uke måtte Stig-André Berge reise hjem, og konkurransen blir tøffere for hver uke som går.

Benjamin Silseth beskriver de andre deltakerne som «dyktige», men det er særlig én deltaker han ser på som en stor konkurrent.

– Alle har hatt stor fremgang. Derfor er alle store konkurrenter, men Siv Jensen og hunden hennes, Karma, kommer stadig med store forbedringer, så vi frykter nok dem mest.

STOR KONKURRENT: Silseth og Lihaug peker på Siv Jensen og hunden hennes, Karma, som store konkurrenter i Gi labb. Foto: TV 2 / Espen Solli VILL: Jonas Lihaug ser på Siv Jensen som en stor konkurrent fordi hunden hennes, Karma, har løpetid, noe han mener påvirker Otto. Foto: TV 2

Lihaug peker også på den tidligere partilederen som en stor konkurrent, men ikke på grunn av ferdighetene hennes.

– Siv er en stor konkurrent fordi hunden, Karma, har løpetid. Det distraherer Otto, som blir helt vill når Karma er i nærheten, avslutter Lihaug til TV 2.