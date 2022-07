Statsforvalter om situasjonen: – Veldig alvorlig

Mandag ble det avholdt et hastemøte om pilotstreikens konsekvenser for helsetilbudet i Nord-Norge.

Saken oppdateres!

Helseforetakene i Nord-Norge har meldt at de sliter med å få nøkkelpersonell på jobb i tide som følge av SAS-streiken. I tillegg har Nordlandssykehuset besluttet å utsette operasjoner som følge av konflikten.

Mandag ble det avholdt et hastemøte mellom Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland, Helse Nord, Fylkeslegen og Statens helsetilsyn.

– På det møte har Statens helsetilsyn fått en god gjennomgang fra helseforetak, en kommune og Helse Nord om situasjonen som er nå for helsetjenestene i Nord Norge, sier statsforvalter Elisabeth Aspaker i Troms og Finnmark til TV 2.

ALVORLIG: Statsforvalter Elisabeth Aspaker sier situasjonen i helsetjenestene i Nord-Norge er veldig alvorlig. Foto: Terje Pedersen

– Veldig alvorlig

Statsforvalteren sier situasjonen i helsetjenestene er krevende.

– Vi er enige om at vi må fortsette informere helsetilsynet og bli mer detaljerte og konkret i de utfordringene man står i, sier Aspaker.

– Hvor kritisk er denne situasjonen nå?

– Den er veldig alvorlig. Fordi det fins knapt ledige flybilletter å oppdrive fra Sør-Norge og Nord-Norge. Det fins ikke leiebiler å oppdrive. Det betyr at det nesten er umulig å få helsepersonell nordover.

Løpende oppdateringer

Nå vil Statsforvalteren løpende oppdatere til helsetilsynet om situasjonen.

– Vi er enige om at det er der beslutningen må ligge om hvilke råd de skal gi til nasjonale politiske myndigheter. Det er ingen tvil om at situasjonen er svært krevende for deler av helsetjenestene i Nord Norge nå.

Statsforvalteren vil også følge situasjonen med nærmest daglig kontakt med sykehusene.

– Vi kommer også å gi beskjed til kommunen om at de må rapportere til oss hvis det er avvik i kommunehelsetjenesten.

– Vi vil også, om nødvendig, kalle inn til nye møter med helsetilsynet. For å være sikker på at den informasjonen de trenger og få, kommer til nasjonale myndigheter.

– Per nå, er helsetilbudet slik det bør være?

– Det er helsetilsynet som avgjør om det er et forsvarlig tilbud eller ikke. Så vi rapporter nå om utforingene vi står i. Så er det helsetilsynet som må svare på om dette er forsvarlig eller ikke.

– Foreløpig løst seg

Pressevakt Hilde Pettersen Kvalvik ved Universitetssykehuset i Nord-Norge bekrefter til TV 2 at de har hatt utfordringer med å få nøkkelpersonell på jobb i tide.

– Det har løst seg i førsteomgang slik at vi får intensivsykepleiere på jobb. SAS har satt opp et fly som også skal til Longyearbyen. Det gjør situasjonen bedre for oss akkurat nå, sier hun.

Flyet går mandag fra Oslo til Longyearbyen via Tromsø, og deretter tilbake.

– Anestesilegen vi har på Svalbard er helt avhengig av dette for å komme seg til jobb i Tromsø.