Tidenes dyreste strøm: – Dette kan bli utrolig tøft

Aldri før har sommerstrømmen vært så dyr som nå. Mandag er døgnprisen per kilowattime i Sør-Norge på 3 kroner, og tirsdag stiger den enda mer.

Årsaken til prisøkningen er todelt: Mangel på vann i Sør-Norge og at gasseksporten fra Russland til Europa har blitt betraktelig redusert på grunn av Ukraina-krigen.

– Dette kan bli utrolig tøft. Prisene kommer opp på et helt utrolig nivå til å være på sommeren. Dette lover ikke godt for vinteren, sier strømekspert og redaktør i Montel, Gert Ove Mollestad.

Dersom det blir mye tørke til høsten, tror Mollestad at Sør-Norge må koble seg opp på det tyske strømpris-nivået. Det ligger i dag på 4,5 kroner per kilowattime.

– Vi får virkelig ikke håpe at vi kommer opp på det franske nivået, som ligger på 10 kroner kilowattimen. I verste fall, på kalde vinterdager, kan vi fort komme opp på det nivået også.

Dette betyr at om strømprisen i Sør-Norge stiger på samme nivå som i Frankrike, kan en dusj fort koste deg nærmere 70 kroner i vinter.

BEKYMRET: Strømekspert og redaktør i Montel, Gert Ove Mollestad, frykter en tredobling av dagens strømpriser til vinteren. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Ønsker konkrete tiltak

SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken betegner situasjonen som alvorlig. Han mener regjeringen bør gjøre det de kan for å hindre strømrasjonering til høsten og vinteren.

– Regjeringen er nødt til å forbedre strømstøtten, slik at folk kan takle de skyhøye strømregningene som nå forventes. Vi har sagt til regjeringen at vi forventer å se tiltak i løpet av juli, sier han.

Dersom regjeringen ikke setter i gang nødvendige tiltak, vil SV ta initiativ til at Stortinget samles i sommer, forklarer Haltbrekken.

Haltbrekken trekker frem fire konkrete tiltak han mener regjeringen burde iverksette:

1. Stille midlertidige krav til kraftprodusentene i Sør-Norge om økt magasinfylling.

2. Forbedre strømstøtten.

3. Forbedre tiltakene som skal hjelpe folk med energieffektiviseringstiltak i hjemmene sine.

4. Reforhandle avtalene om mellomlandsforbindelsene Norge har med med britiske og tyske myndigheter.

VIL FORBEDRE STRØMSTØTTEN: SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken krever umiddelbare grep fra regjeringen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Har vært tydelige overfor kraftprodusentene

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) peker på at regjeringen allerede har vært tydelige overfor kraftprodusentene om at de må holde igjen på vannet, slik at det er nok strømproduksjon til vinteren.

– Det begynner å virke, og jeg kommer til å følge det opp videre, ettersom jeg trenger forsikringer om at en holder igjen nok vann, sier han.

Aasland forteller videre at det har direkte innvirkning på Norge at Russland stoppet gassleveransene sine til Tyskland.

– Heldigvis har vi strømstøtteordningen som gjør at folk får reduserte kostnader i en situasjon hvor prisene er enormt høye. Den ordningen kommer vi til å fortsette å ha, så lenge det er unormale priser som nå.