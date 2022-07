Ut mot SAS-pilotenes påstand: – Stemmer ikke

1400 Apollo-kunder og rundt 600 Ving-kunder er nå i den kinkige situasjonen at de ikke kommer seg hjem fra Syden.

Årsaken er at majoriteten av Apollos og noen av Vings charterreiser flys av SAS. Dermed er de to selskapene og deres kunder berørt av den pågående pilotstreiken.

En del reisende er allerede hentet hjem etter at pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark ble enige om å gi dispensasjon for å hente hjem charterturister som hadde få eller ingen andre transportmuligheter.

Søndag opphevet de derimot dispensasjonen fordi de mente SAS brøt avtalen ved at de hentet hjem turister fra «populære og trafikkerte feriedestinasjoner som Rhodos, Kreta, Larnaca, Palma og Split, hvor det finnes alternativ reisemåte».

– Ikke enkelt

TV 2 har snakket med både Apollo og Ving, som begge har en annen beskrivelse av situasjonen. De forteller at det er ekstremt vanskelig å finne andre fly som kan frakte deres kunder hjem, blant annet på grunn av både mangel på fly og flypersonell.

– Det er en av de travleste månedene på året, og det gjør det enda vanskeligere. Det stemmer ikke at det er enkelt å finne alternativer for hjemreise, sier Country manager i Ving, Marie-Anne Zachrisson.

Marie-Anne Zachrisson, Country manager i Ving. Foto: Ving

– Ingen av disse reisemålene er små, ukjente perler. Det er store, velkjente destinasjoner, men mangelen på fly gjelder likevel. Det er bare generelt vanskelig å få tak i andre fly, sier Apollos kommunikasjonssjef, Beatriz Rivera.

– Utrolig frustrerende

Både Rivera og Zachrisson forteller om skuffelse da dispensasjonen ble opphevet.

– Det er tøffe tider, det må jeg si. Det er utrolig utfordrende. Det håpet vi fikk da vi begynte å hente hjem gjester med tomme fly er borte nå, sier Ving-sjefen.

Apollos kommunikasjonssjef, Beatriz Rivera. Foto: Fotograf Johnny Syversen

Rivera i Apollo sier at de jobber døgnet rundt med å lete etter andre fly, i tillegg til at de ser på helt andre måter hente strandede charterturister hjem.

– Dessverre er det sånn at noen sitter fast, og det beklager vi veldig. Vi gjør alt vi kan for å finne alternative måter å komme hjem på.

Hun forteller at det meste av transport er vurdert.

– Vi har vært innom tanken om å sette opp busser, noe som er langt fra ideelt og ikke noe vi vil gjøre, men også det viste seg å være vanskelig å få til. Transportindustrien er presset etter pandemien.

– Løsningen ligger hos SAS-ledelsen

Leder for SAS-pilotene i Norge, Roger Klokset, skriver i en SMS til TV 2 at transportsituasjonen i Europa gjelder for alle, ikke bare charterturister.

– Jeg tenker at den situasjonen med kapasitet i Europa er et problem for alle som blir rammet av streiken, også passasjerene på våre rutefly. Og som sagt har SAS innleide selskaper som gjør at nesten halvparten av SAS sine flygninger går som normalt under streiken, som man kan velge å omdisponere.

Videre mener Klokset at SAS har muligheten til å endre på situasjonen.

– Løsningen på dette ligger hos SAS-ledelsen, som når som helst kan avslutte streiken ved å forholde seg til inngåtte tariffavtaler og å sette realistiske sparekrav på pilotene.

4500 reisende fra Skandinavia strandet

Sammen med reiseselskapene jobber SAS nå med å finne måter å få passasjerene hjem.

Tonje Sund, pressesjef i SAS Foto: Martin Leigland / TV 2

– Vi jobber døgnkontinuerlig sammen med reiseselskapene for å se hvordan vi kan løse det. Kundeservice jobber på høygir, men det er klart at det er køer og ekstremt utfordrende i Europa nå.

I tillegg til de strandede passasjerene fra Norge, er det til sammen 2500 danske og svenske reisende, hvilket betyr at 4500 skandinaviske charterreisende er strandet.

Pressesjef i SAS, Tonje Sund, kaller pilotenes beslutning om å avbryte dispensasjonen for uheldig.

– Vi tenker at det å forsinke prosessen med å få de strandede hjem nå, er svært uheldig.