Matapour isoleres i to nye uker

Terrorsiktede Zaniar Matapour (43) ble 27. juni begjært varetektsfengslet i fire uker, de to første i full isolasjon. Mandag gjorde Oslo tingrett det klart at Matapour får isolasjonen forlenget med to nye uker.

Matapour har samtykket til dette. Fengslingsmøtet skjedde gjennom kontorforretning, som vil si at det ikke var fysisk møte i retten.

I tillegg til isolasjon har Matapour brev- og besøksforbud og medieforbud. Han sitter dermed i varetekt under de strengeste restriksjonene som loven tillater.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter å ha åpnet ild mot to utsteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum. To menn ble drept og over 20 skadd i skytingen. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.

Den siktede har så langt ikke ønsket å la seg avhøre.