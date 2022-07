Bekreftet: Thorstvedt klar for Sassuolo

Fredag skrev TV 2 at Kristian Thorstvedts overgang fra Genk til Sassuolo kun var detaljer unna å være i boks.

Nå er alle parter kommet til enighet, og den medisinske sjekken er overstått. Dermed er siddisen offisielt klar for Serie A-klubben som kom på ellevteplass forrige sesong.

Thorstvedt har signert en kontrakt som strekker seg til 2027.

Overgangssummen til 23-åringen skal ligge på rundt 10 millioner euro - om lag 100 millioner kroner. Det skal nemlig ha vært en klausul i Thorstvedt kontrakt som gjorde at han kunne kjøpes fri for denne summen.

– Takknemlig

Thorstvedt har gjort sine saker bra for Genk siden overgangen fra Viking i januar 2020. På 87 kamper for den belgiske storklubben scoret 1999-modellen 17 mål, og bidro til en belgisk cuptittel i fjor.

– Jeg har vært to og et halvt år i Genk. Jeg har virkelig kost meg her, selv om vi har hatt både opp- og nedturer. Jeg er veldig takknemlig for øyeblikkene vi hadde sammen, sier Thorstvedt i en avskjedvideo til Genk-fansen på Twitter.

For Ståle Solbakkens Norge har Thorstvedt også levert varene. Til nå har det blitt 17 kamper og fire nettkjenninger.

I Sassuolo blir Thorstvedt lagkamerat med en annen nordmann, Emil Konradsen Ceide. 20-åringen fra Finnsnes kom til Sassuolo halvveis ut i forrige sesong og fikk med seg sju innhopp på høyrekanten.

Norsk Serie A-invasjon

Norge begynner å bli godt representert i den italienske toppdivisjonen. I tillegg til de to Sassuolo-proffene har vi fra før av Salernitana-spillerne Erik Botheim, Emil Bohinen og Julian Kristoffersen, mens Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen representerer Sampdoria.

I tillegg var norsk-italieneren Martin Palumbo på lån fra Udinese til Juventus forrige sesong.

Dennis Johnsen og Stefan Strandberg spilte også Serie A forrige sesong. Johnsens Venezia rykket ned og Strandberg sin kontrakt i Salernitana gikk ut.

Men flere Serie A-spillere kan det bli. Både Ola Solbakken og Leo Østigård kobles til italienske toppklubber. Førstnevnte kobles sterkest til José Mourinhos Roma, mens Brighton skal være enige med Napoli om en prislapp for Østigård.