Skremt over dumpetrend: – En tikkende bombe

Etter to lange år med pandemi og ingen eller lite mulighet for å reise, er det nå mange nordmenn som kjenner det rykker i reisefoten.

Men det er også mange nordmenn som skaffet seg et pelskledd tilskudd til familien under pandemien. Det er ikke alltid at disse kan bli med på tur.

Nå frykter Dyrebeskyttelsen Norge at flere velger å dumpe kjæledyrene sine før feriereisen, i tro om at de overlever ute i naturen. Dette er Dyrebeskyttelsen klar på at kjæledyrene ikke gjør.

Ny bekymring

I alle år har det vært katter som står for store deler av statistikken av dyr som blir dumpet før ferien. Nå er det derimot et nytt dyr som klatrer oppover på statesikken.

– Katter står for rundt 90 prosent av dyrene som får hjelp av Dyrebeskyttelsen Norge, men vi ser definitivt en økning i antall kaniner som blir dumpet, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

BEKYMRET: Åshild Roaldset er daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun er bekymret for kaninenes fremtid. Foto: Ingunn Larsen

Hun forteller at Dyrebeskyttelsen er redd for at dumping av kaniner skal bli et like stort problem som dumping av katter er i dag.

– I koronatiden så vi at flere dyrebutikker ble utsolgt for kaniner. Så vi frykter at de er en tikkende bombe og at folk begynner å dumpe kaniner i samme grad som katter, sier Roaldseth.

Flere skjebner

Dyrebeskyttelsen i Nord-Jæren opplever at de i Rogaland har et stort problem med kaninkolonier. Randi Lind, som er nestleder i Dyrebeskyttelsen i Nord-Jæren, forteller til TV 2 at de har mange saker om dumpede kaniner i lokalområdet.

Blant annet forteller hun at de skal ha fått inn inn melding på at en kanin var rodd ut på en holme på Stokka i Stavanger, men da de skulle hente kaninen, var den borte. Ifølge Lind ble den trolig tatt av rovdyr.

NESTLEDER: Randi Lind er nestleder i Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren Foto: Privat

I tillegg til kaninen på Stokka, har de tatt inn tre andre kaniner bare den siste uken, som alle er fra ulike områder i distriktet.

– De er tamme og velfødde, så det er åpenbart at de har hatt et hjem. Til tross for annonsering, er det ingen eiere som melder seg, sier Lind.

Hun opplyser at de ser en økning på dyr som blir dumpet. De hører blant annet historier om at noen flytter og lar dyrene være igjen.

Overlever ikke ute

I Rogaland har de lenge slitt med å få bukt med alle kaninene som dumpes av eiere. I fjor var det mange av de som døde av en smittebølge med gulsott, men ifølge Lind har antallet gått opp igjen som følge av at folk dumper kjæledyrene. Nå sliter de på Nord-Jæren med å få tatt inn alle kaninene.

– I fjor tok vi inn 61 kaniner. Dessverre har vi få fosterhjem til kaniner, noe som begrenser inntaket vårt.

ROGALAND: Bare på en uke har Dyrebeskyttelsen hentet inn flere kaniner i Rogaland. Foto: Dyrebeskyttelsen i Nord-Jæren

Lind forteller at hun synes det er hjerteskjærende at noen kan sette ut dyrene som de har hatt i sin omsorg.

– Dyrene er helt avhengige av mennesker, og da er det helt forferdelig at enkelte mennesker velger å sette dem i hjelpeløse sitasjoner som de ikke har forutsetninger for å overleve i.

Klar økning

I Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus (DOOA) ser de en klar økning av den dystre trenden før sommeren.

– Vi ser en økning med dumping denne sommeren. Det oppleves verre i år enn i fjor, sier Hege Johansen som er styreleder i foreningen.

Bare DOOA tar imot et sted mellom 80 og 150 kaniner hvert år. Johansen sier de kommer inn til de både på grunn av dumping, men også av andre grunner som dyrevelferdssaker.

Nå frykter de at enda flere kaniner og andre dyr skal slippes ut, fordi flere skal på utenlandsferie for første gang etter anskaffelsen av nytt kjæledyr.

STOVNER: Kaninen Safir ble funnet på Stovner i Oslo. Foto: Dyrebeskyttelsen i Norge Oslo og Akershus

– Vi er absolutt redd for dumping med tanke på korona. Det gjelder spesielt for katter, fordi mange av pensjonatene er fulle og det er færre tilgjengelige pensjonatplasser.

– Dette er dyr som er vant til å bli tatt vare på. De kan klare seg gjennom sommeren, dersom de ikke blir tatt av rovdyr, blir syke eller skadet. Men når vinteren kommer, har de ikke kjangs.

Allerede har DOOA fått inn flere kaniner som kan ha blitt dumpet. Blant annet har de fått inn kaninene Belinda og Bertine, som ble funnet på Bygdøystranden.

Johansen forteller at de også har fått inn kaninen Safir, som ble funnet på Stovner i slutten av juni. Ifølge Johansen har de etterlyst eieren, men det er ingen som har meldt seg.

– Knuser mange dyrehjerter

Det er store problemer med dyr som blir dumpet i distriktene. Særlig sør i landet er det et problem. Det sier kaninansvarlig i Dyrebeskyttelsen i Drammen og omland, Sandra Wallestrand.

FOSTERHJEM: Sandra Wallestrand har vært fosterhjem for flere kaniner Foto: Privat

– Jeg hentet senest en kanin for en dag siden. Det tror vi er en jente på rundt åtte til ti uker. Hun ble funnet under en bil på en industriplass. Det er veldig typisk for dumpingsaker.

Wallestrand forteller at kaninen har fått navnet Elsa.

Ifølge Wallestrand er det er et problem med å få tak i nok fosterhjem til kaninene. Hun tror økningen i antall dumpingsaker kommer som følge av at vi kan reise som normalt igjen.

REDDET: Elsa ble reddet av Dyrebeskyttelsen Foto: Privat

– Det virker som et veldig trykk på det i år. Jeg tror det har en sammenheng med at nå er alt åpent igjen.

– Det var mange som skaffet seg dyr under pandemien, og nå er det ikke alle som enten gidder å skaffe pass til dyrene eller omplassere de, sier Wallestrand.

Hun forteller at hun tror mange tenker at de klarer seg selv ute, eller at dyrene blir noen andre sitt problem. Det opplever hun som svært problematisk.

DRAMMEN: Kaninen Elvis ble funnet i Gulskogen i Drammen Foto: Privat

– Jeg synes det er uansvarlig. Man tar på seg et ansvar nå man skaffer et dyr. Man belaster Dyrebeskyttelsen unødvendig, og det skaper et stort behov for fosterhjem og hjelp for å kunne hjelpe alle dyrene. Uten hjelp og hjem blir det vanskelig å nå ut til alle og redde dyrene fra død og sykdom. De klarer seg ikke selv

– Det knuser mange dyrehjerter.

Klar oppfordring

Dyrebeskyttelsen er klar på hva de mener kan redde dyr fra å bli dumpet. De jobber for at det skal bli obligatorisk ID-merking av dyr. Daglig leder i Dyrebeskyttelsen, Åshild Roaldseth, mener at dersom alle dyr blir merket før de forlater mor eller at alle dyr som selges i butikk blir merket, vil problemet med dumping gå ned.

– Vi tror at dersom alle dyr blir ID-merket når de forlater mor, vil det gjøre mye med dumping-problemet. Da vi vi kunne spore eieren av dyret.

– Vi ser så mye dumping hvert år, at det er nesten utenkelig at det skal bli verre, sier Roaldseth som legger til at å dumpe kjæledyr er imot dyrevellfersloven og en straffbar handling.