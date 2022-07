Tre personer spiddet under okseløp i Pamplona

En talsperson fra Røde kors i Spania forteller til spansk TV at tre personer ble spiddet under et okseløp i Pamplona mandag, skriver nyhetsbyrået The Associated Press.



Tre andre ble også truffet av oksene, men slapp unna med kun blåmerker.



To av de tre som ble spiddet, er fra Spania, mens den tredje er fra Australia.



Den ene ble spiddet i gatene, mens de to andre ble stukket av oksehorn i innhegningen ved løpets målområde.



Flere hundre personer, hovedsakelig menn, løp foran de seks oksene i mandagens første løp gjennom de trange brosteinsgatene i byen. Dette var det første okseløpet i årets festival.



Det skal være tre daglige løp frem til avslutningen på torsdag.



Åtte personer ble spiddet i 2019, men ingen har mistet livet siden 2009. De to siste årene har det ikke blitt arrangert, på grunn av koronapandemien.