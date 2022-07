Vil senke engelske lagvenninner: – Vet det meste om dem

Se EM på NRK og TV 2 i hele juli!

– Det blir veldig spesielt. Jeg bor her og kjenner mange av jentene som spiller for England. Vi har stor respekt for dem, men vi skal absolutt gå for tre poeng, sier Frida Maanum til TV 2.

Hun er én av de syv norske landslagsspillerne som spiller i Women's Super League til daglig.

Norske landslagsspillere i England Arsenal: Frida Maanum Chelsea: Maren Mjelde og Guro Reiten Manchester City: Julie Blakstad Manchester United: Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa Reading: Amalie Eikeland

Beth Mead . Foto: LEE SMITH

I Arsenal er 22-åringen lagvenninne med blant andre England-kaptein Leah Williamson og Beth Mead, som ble matchvinner i Englands åpningskamp mot Østerrike.

– Hun er en veldig rask og uforutsigbar spiller, som går inn og ut. Det handler om å stanse henne på høyrekanten. Hun er en god spiller, men vi har det som skal til for å stoppe henne, sier Maanum om Mead.

Frida Maanum og Beth Mead under FA Cup-kvartfinalen mot Coventry tidligere i år. Foto: JOHN SIBLEY

– Har du hatt kontakt med dem?

– Ja, vi har snakket litt her og der, men ikke noe nå før kampen, sier den norske Arsenal-spilleren.

Maren Mjelde og Guro Reiten er til daglig lagvenninner med de engelske Chelsea-spillerne Fran Kirby og Millie Bright.

– Jeg vet jo det meste om dem, og de vet det meste om oss også, forteller Reiten.

– De siste årene har man vært i lag med dem hver eneste dag, og så skal vi stå på hver vår banehalvdel og ikke unne hverandre noe som helst. Det er jo merkelig.

Det er på langt nær første gang Norge og England møtes i mesterskap. 2022-vertnasjonen har faktisk sendt Norge ut av mesterskapet i de to siste VM-ene – i kvartfinalene i både 2015- og 2019-VM.

– Når man spiller selve kampen, så er det en motstander. 90 minutter der man skal gjøre alt for å vinne over dem, sier Maren Mjelde.

Maren Mjelde, Fran Kirby og Guro Reiten feirer serietittelen i England denne sesongen. Mandag kveld møtes de til kamp i EM. Foto: MATTHEW CHILDS

– Det er jo mange av de spillerne som vi trener med i hverdagen også. Det blir ikke akkurat som en treningsøkt . Det skal bli ti ganger tøffere for dem forhåpentligvis, sier hun med et lurt smil.

Foran møtet med England på AMEX Stadium i Brighton, er samtlige billetter utsolgt til oppgjøret.

Dermed er det ventet at det blir fullsatt på stadionet, som har en kapasitet på drøyt 31.000.

– Det blir utrolig kult. England er hjemmelaget, med kanskje 28-29 000 tilskuere i ryggen. Jeg tror det blir en stor kamp med en stor ramme, sier Maanum om kveldens oppgjør.

England-Norge ser du på NRK klokken 21.00 mandag 11. juli.