SAS-streik rammer helsetilbudet i Nord-Norge

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland oppsummerer fortsatt situasjonen som helt fastlåst etter at han mandag formiddag møtte partene i SAS-streiken.

– Vi har hatt et felles møte i dag og dette er første gang at de norske partene møtes etter at konflikten startet, sier Ruland til TV 2.

– Møtet forløp helt fint, men partene er låst i sine posisjoner og det er ingen endring.

VARSLER NYE MØTER: Riksmekler Mats Ruland. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Varsler nye, fysiske møter

Riksmekleren har hatt daglig kontakt med partene siden konflikten startet, og han sier til TV 2 at det jobbes for å finne løsninger.

– Men akkurat nå er det veldig fastlåst.

Videre sier riksmekleren at det kommer til å bli nye møter senere denne uken.

– Det er ikke fastsatt noe tidspunkt, men det vil bli møter i løpet av uken. Og det er da snakk om fysiske møter.

– Virker det som at partene er innstilt på dette?

– Det er en forventning fra vår side når konflikten er så alvorlig som den er. Dette får kjempestore konsekvenser for de reisende. Folk sitter fast på feriemål, folk får ikke reist, og det påvirker transport på Svalbard og i Nord-Norge. Så det har store konsekvenser, og derfor må vi jobbe for en løsning.

– SAS sitter på nøkkelen

Før dagens møte med riksmekleren var leder for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, klar på at det ikke kom til å dreie seg om forhandlinger.

– Det er ikke noen mekling eller forhandling, men bare et statusmøte på Teams om hvor partene står. Det har vært et tilsvarende møte blant de svenske partene.

Videre sier han at pilotforeningene ikke har hørt noe fra SAS, og at deres linje fortsatt er at de selv ikke kommer til å ta kontakt med flyselskapet.

Jan Levi Skogvang Foto: Torstein Bøe

– I dag er det en uke siden streiken brøt ut. Hva tenker du om situasjonen slik den er nå?

– Det får bare være som det er. Det er SAS som sitter på nøkkelen, og hvis de har råd til dette, så får det bare være greit.

SAS' norske pressekontakt Tonje Sund skriver i en SMS til NTB at selskapet ikke ønsker å kommentere prosessen «av respekt for den».

– Vi gjentar gjerne at SAS ønsker å forhandle, tilføyer hun.

Hastemøte

Mandag ettermiddag skal det avholdes et hastemøte om pilotstreikens konsekvenser for helsetilbudet i Nord-Norge, melder NRK.

Møtet mellom statsforvalteren i Troms og Finnmark, Helse nord, Fylkeslegen og Statens helsetilsyn starter klokka 13, bekrefter statsforvalter Elisabeth Aspaker.

– Vi ønsker en direkte dialog for å forsikre oss om at Helsetilsynet har et best mulig bilde av situasjonen i nord. Dette er viktig, ettersom tilsynet gir råd til regjeringen om fare for liv og helse, sier Aspaker til TV 2.

Helseforetakene i nord har tidligere opplyst at de som følge av streiken sliter med å få nøkkelpersonell på jobb i tide.

– Det er selvfølgelig alvorlig for pasientene i Nord-Norge når de får beskjed om at den doktoren de skal til ikke kommer på jobb. Og det handler om å ha beredskap for mer øyeblikkelig hjelp, som sykehusene skal ivareta.

– Nå er det jo om vi har likeverdig helsetjeneste i Norge, nå når helsetjenesten i nord sliter så mye som den gjør.

Taper over 100 millioner kroner dagen

SAS oppgir selv at den streiken medfører et tap på mellom 100–130 millioner kroner om dagen.

900 SAS-piloter gikk ut i streik mandag 4. juli, og siden da har 1.183 flygninger i Norge blitt kansellert. Så langt mandag har 176 flygninger til og fra Norge blitt kansellert som følge av streiken.

Tirsdag er allerede 16 flygninger innstilt.

Titusener er berørt, og ifølge E24 er streiken anslått å koste 100–130 millioner kroner daglig.