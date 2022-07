Bob Dylan kommer til Norge

Søndag 25. september kommer Bob Dylan til Oslo Spektrum. Det skriver Live Nation i en pressemelding.

Onsdag legges billettene ut for salg, men hvis du vil på konsert må det skje uten mobilen.

Ifølge pressemeldingen står det at konserten vil være et «TELEFONFRITT SHOW» som betyr at mobiltelefoner ikke vil være tillatt, og vil bli lagt i en «låst og sikker veske».

«Etter å ha skapt denne telefonfrie opplevelsen på nylige turneer, tror vi det skaper en bedre opplevelse for alle som er til stede.» Forklares det i pressemeldingen.

Sist gang Bob Dylan spilte i Norge var i 2017.