Har du lagt merke til denne detaljen?

Under innspillingen av Norges sprekeste tok Morten Kristiansen (71) med seg en helt spesiell gjenstand som en del av et rituale.

TV 2-programmet Norges sprekeste er godt i gang med sin første sesong, og deltakerne har funnet seg til rette på feriekolonien.

TV-seerne blir stadig bedre kjent med deltakerne, og én av dem er Morten Kristiansen (71).

Ved flere anledninger kan man se at skiløperen har på seg en blånisselue – et plagg som har en helt spesiell betydning for ham.

GØYALT PLAGG: Blånisseluen begynte som et gøyalt plagg, men har siden den gang blitt en fast følgesvenn på skirenn og andre aktiviteter. Foto: Privat.

Fulgt ham i 10 år

Kristiansen forteller til TV 2 at han brukte blånisseluen for første gang på en kald nyttårsaften for ti år siden. Det hele begynte med noe han så på TV, og synes var et gøyalt plagg.

Siden den gang har luen fått en fast oppgave.

AKTIV: Norges sprekeste-deltakeren har hittil i år gått 60 mil med startnummer på brystet. Foto: Privat.

– Jeg begynte å gå skirenn og fikk noen premier. Da jeg skulle hente premien, hadde jeg på meg luen, sier 71-åringen.

Han begynte derfor å ta med seg luen på hvert skirenn og ulike idrettskonkurranser, slik som Birkebeinerrennet, Marcialonga og Oslos Bratteste. Luen ble derfor med på Norges sprekeste óg.

– Den har blitt en del av meg, sier treningsentusiasten og beskriver det hele som et ritual.

Møtte på et problem

Med 15-20 skirenn i året, har blånisseluen blitt en fast følgesvenn for Kristiansen. Men det er ikke alltid det har gått like bra.

Hvert år deltar nemlig skiløperen på Birkebeinerrennet, der alle deltakere skal bære en sekk med en vekt på 3,5 kilo.

– Da har jeg med meg en blå Larsen-cognac i blånisseluen. Når jeg kommer i mål, så tar jeg frem luen og deler ut cognac til venner, forteller Kristiansen.

I år ble han derimot stoppet for kontroll av vekten på sekken. Ettersom Kristiansen hadde delt ut cognac etter å ha passert målstreken, veide den mindre enn da han gikk selve rennet.

Heldigvis ordnet det hele seg til slutt. Han måtte bare forklare seg:

– Når du er 70 år så jukser du ikke på vekten, sier 71-åringen.