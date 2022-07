Måtte forlate Touren - frykter lureri

Tour-sirkuset kan puste lettet ut etter at alle gjenværende ryttere testet negativt søndag.

Selv om det er hviledag i Tour de France har det ikke vært mangel på dramatikk. I dagene fram mot hviledagen har tre ryttere måtte trekke seg på grunn av Covid-19, blant dem Vegard Stake Laengen.

Etter etappen søndag var det obligatorisk testing for alle rytterne, og i dag kom resultatene. Nå ser det ut til at de gjenværende rytterne har sluppet med skrekken.

Mandag kunne UCI, Det internasjonale sykkelforbundet, informere om at alle søndagens tester hadde kommet tilbake negative.

Frykter lureri

Guillaume Martin måtte også kaste inn håndkleet før søndagens etappe. Han frykter at ikke alt er som det skal.

Franskmannen testet positivt på en hurtigtest lørdag og var overbevist om at han kunne fortsatt om han hadde holdt resultatet for seg selv.

– Det hadde ikke skjedd noe. Hvis jeg ikke hadde sagt noe, og kjørt dagen etter, hadde det ikke vært et problem. Jeg tror flere ryttere har gjort nettopp det, uttalte Martin til franske L'Equipe.

– Jeg vil ikke høres bitter ut, og jeg kan ikke anklage noen, for det er bare rykter og mistanke. Men det virker ulogisk for meg at jeg er den eneste i denne situasjonen, sa 29-åringen søndag, før massetestingen fant sted.

Under de obligatoriske testene søndag ble det også tatt i bruk hurtigtester. Hvis man testet positivt på dem ville det foretas ytterligere testing.

Forventet mannefall

Flere ryttere forventet at man måtte si farvel til en rekke konkurrent og lagkamerater etter søndagens etappe.

– Det har ikke vært så mye hosting, men jeg føler noen plutselig ser veldig slitne ut, uten å nevne navn. Det kan være de bare har sovet dårlig eller noe annet, sa Alexander Kristoff til TV 2 søndag.

Under Sveits Rundt ble det Covid-kaos og mannefall, hvor flere lag og ryttere endte opp med å måtte stå av rittet. TV 2s sykkelekspert fryktet å se lignende scener etter søndagens massetesting.

– Jeg er veldig, veldig spent på hvilke konsekvenser det får, hvem som tester positivt og hva som skjer. Det kan bli en ganske stor frafallsliste, sa TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

I tillegg til Stake Laengen måtte klatreren Geoffrey Bouchard trekke seg før Tourens åttende etappe. Martin sto av rittet før den niende etappen.