Gravid kvinne kjørte i kollektivfeltet - hevder at fosteret teller som passasjer

Brandy Bottone (32) fra Plano i Texas ble stanset på veien 29. juni, mens hun kjørte i kollektivfilen som er forbeholdt biler med minst to passasjerer.

Politibetjenten kikket inn i bilen og spurte om hun var alene.

Bottone svarte at det var to personer i bilen.

– Da spurte han «Hvor er den andre?», sier Bottone til NBC.

– Jeg pekte på magen min og sa «Jenta mi er her. Hun er en person».

Politibetjenten svarte at regelen gjelder for «to personer utenfor kroppen».

Hun var 34 uker gravid da hun ble stanset, og viste til at høyesteretts kontroversielle omgjøring av Roe v. Wade fem dager tidligere betyr at hennes ufødte barn nå anerkjennes som en person.

– Jeg svarte at «Jeg prøver ikke å være politisk her, men med alt som skjer, regnes dette som et barn», forteller Bottone.

Politibetjenten avfeide argumentet, men Bottone akter ikke å betale boten på 275 dollar. Hun mener at det er urimelig at myndighetene behandler et foster som en person i én sammenheng, men ikke en annen.

På grunn av høyesterettsdommen som i praksis forbyr abort, kan det være at hun har en god sak.

– Dommere vil kanskje se forskjellig på dette. Vi er i ukjent farvann her. Det finnes ingen lovhjemmel i Texas som fastslår hva man skal gjøre i denne situasjonen, sier Dallas-advokat Chad Ruback til NBC.

Retten vil ta stilling til dette i en behandling rundt 20. juli, som er omtrent samtidig som fødselen ventes.