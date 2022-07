– Tar dette på største alvor

Folk i Fetsund frykter for hva som kan skje når det skal graves i enden av kvikkleireflaket der det er barnehage, skoler og boliger. Nå vil Statens vegvesen forsikre om at de ikke skal risikere folks liv og sikkerhet.

Fetsund på Romerike ligger kun 20 minutters kjøring fra Gjerdrum, der ti mennesker mistet livet i kvikkleireskredet natt til 30. desember i 2020. Når kommunestyret i Lillestrøm på senhøsten i fjor vedtok at det skal bygges ny bro over Glomma, har det vakt bekymring hos mange i lokalsamfunnet.

– Det er helt naturlig å være bekymret for kvikkleire. For Statens vegvesen er det helt avgjørende at vi vet at det er trygt å bygge før anlegget settes i gang og derfor gjøre grundige undersøkelser og kartlegginger for å gi oss den informasjonen de trenger, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik hos byggherren Statens vegvesen.

– Husene gynger

Forsikringer fra Statens vegvesen og kommunen har imidlertid ikke beroliget alle på Fetsund. De har selv erfart hvor ustabil grunnen der er.

BEKYMRET: Ingeniør Inge Ulekleiv Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Mange er svært bekymret. De forteller at når det blir gjort arbeider her, så står husene og rister. Da de laget en gangvei her borte, så gynget husene i nærheten, sier Inge Husvik Ulekleiv, som selv er ingeniør med erfaring med geoteknikk.

Han har barn som nå går på ungdomsskolen som ligger kun et par hundre meter fra der gravearbeidet er planlagt. Han er klar på at dersom arbeidet ikke stoppes, vil han ta barna ut av skolen.

– Den risikoen er jeg ikke villig til å ta, sier han.

Omfattende undersøkelser

FORSIKRER: Prosjektleder i Statens vegvesen, Elin H. Havik. Foto: Privat.

Havik forsikrer om at det ikke vil settes i gang arbeid om undersøkelser viser at det innebærer en sikkerhetsrisiko. Det er Multiconsult som gjør undersøkelsene i området på oppdrag fra Statens vegvesen.

– Statens vegvesen har allerede gjennomført omfattende undersøkelser i planområdet, og prøvene fra disse er nå til analyse. Den geotekniske analysen vil foreligge til høsten. Undersøkelsene så langt bekrefter at det er kvikkelire i området og vi avventer rapporten for å få de detaljerte resultatene, sier Havik.

– På største alvor

Hun sier videre at det er mulig å sikre og stabilisere områder med kvikkleire, men at hvilke tiltak som skal anvendes må de komme tilbake til når resultatene av prøvene foreligger.

– Statens vegvesen tar grunnforhold i ethvert prosjekt på største alvor, forsikrer prosjektlederen.

Arbeid med den nye broen over Glomma i Fetsund skal etter planen starte i 2025.