Lena (6) mistet tann på flyet – da skrev kapteinen brev til tannfeen

Den amerikanske familien Larmon var på vei hjem fra norgesferie da de ble sittende fast i New York i hele 36 timer.

Da de endelig fikk fly hjem til South Carolina, sovnet Lena (6) under flyturen, og merket ikke at hun mistet en tann underveis.

– Hun sov fortsatt da vi tok henne av flyet, men da vi kom til bagasjehallen fortalte hun at tannen hadde falt ut, forteller mamma Lauren til TV 2.

Lena ble lei seg, for hva skulle hun si til tannfeen nå som tannen var borte?

Det var Good morning America som omtalte saken først.

Tok pennen fatt

Lauren og Lena løp tilbake, men det var ikke mulig å komme seg på flyet.

– Klokken var to på morgenen, så alt var stengt, forteller Lauren.

Lena pleier å legge tennene sine under hodeputen slik at tannfeen kan hente dem. Nå skjønte seksåringen at hun ikke hadde noe å legge under puten, og hun ble derfor lei seg.

Det var ikke mer de kunne gjøre, så Lena og Lauren snudde seg for å gå tilbake til pappa Brian og lillebror James.

På veien kom flymannskapet fra flyreisen deres gående mot dem, og Lena fortalte hva som hadde skjedd.

Da tok flykapteinen affære og skrev et brev på vegne av Lena:

«KJÆRE TANNFE»: Dette er brevet flykapteinen skrev til tannfeen. Foto: Privat

«Kjære tannfe. Lena sin tann falt ut på flyet hennes til Greenville. Vennligst ta denne lappen i stedet for tannen hennes. Kaptein Josh.»

Fikk svar tilbake

Mamma Lauren har fått flere fine tilbakemeldinger etter at hun delte historien på sin Instagram-profil. Nå har Lena og piloten også gått viralt.

Lauren sier at det var fint å kunne dele en fin historie om et flyselskap ettersom det allerede finnes mange negative historier:

– Jeg ville bare dele hvor vennlig den unge piloten var mot datteren min, som var veldig lei seg. Jeg visste at det ville få folk til å smile, forteller mamma Lauren til TV 2 og fortsetter:

– Piloten fortjener å bli anerkjent for å være snill.

Lauren forteller at brevet fra kapteinen viste seg å fungere, for Lena fikk et brev tilbake fra tannfeen:

«Lena, det er greit at du mistet tannen din på flyet. Jeg skal hente den! Fortsett å pusse tennene dine.»

– Minneverdige opplevelser

Familien Larmon har ikke vært i kontakt med flykapteinen etter han skrev tannfe-brevet, men takker han for å hjelpe Lena.

NORGESFERIE: Familien Larmon var på vei hjem fra Norge da Lena mistet en tann på flyet. Her er Lena i Bergen. Foto: Privat

– Jeg vet hvor vanskelige flyruter er akkurat nå, og det er vanskelig å få tak i en god pilot. Så jeg kan bare anta at han jobber veldig hardt, og er der ute og bare gjør jobben sin, sier mamma Lauren til TV 2.

En talsperson fra United Airlines har gitt en uttalelse på vegne av flykapteinen Josh til Fox News:

– Hos United handler ikke reiser bare om å få kunder fra A til B, men å skape minneverdige opplevelser som gjør kundene glade for å fly med oss.

Videre i uttalelsen sier talspersonen at flyselskapet er stolt over å se slike øyeblikk som understreker deres forpliktelser til å gjøre det lille ekstra for kundene sine.