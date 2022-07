Halverer straffen for de tiltalte

I tingretten ble to menn dømt til henholdsvis 13 og elleve års fengsel for drapet på Halil Kara. I den ferske dommen fra lagmannsretten reduseres straffene betydelig.

Tre unge menn ble i tingretten dømt for drap eller medvirkning til drap, etter at Halil Kara (21) ble skutt i hodet utenfor Prinsdal Grill i Oslo, den 10. januar i 2020.

Tingretten mente drapet var en ren henrettelse. To menn som nå er 22 og 23 år, fikk de strengeste dommene.

Nylig var saken oppe i Borgarting lagmannsrett, som kommer frem til en helt annen konklusjon:

Lagmannsretten mener drapet var grovt uaktsomt, og dømmer de to tiltalte til fem og et halvt års fengsel.

– Kan leve med dommen

Den eldste av de to domfelte, en 23 år gammel mann, ble i tingretten dømt for medvirkning til drap ved å ha levert våpenet som ble brukt, og for å ha gått med våpen på offentlig sted to ganger.

I lagmannsretten prosederte hans forsvarer, Øyvind Bratlien, på at overleveringen var grove trusler og ikke verken drap eller medvirkning til dette.

– Vi ser at retten på enkelte punkter har misforstått og feiltolket. Vi mente vår klient skulle vært dømt for medvirkning til grove trusler, sier advokaten til TV 2.

GODTAR DOMMEN: Den eldste av de to tiltalte godtar dommen, opplyser hans forsvarer, advokat Øyvind Bratlien. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Dommen blir ikke anket fra deres side, opplyser han.

– Klienten kommer likevel til å godta dommen, da han kan leve med den. Han har forståelse for rettens vurderinger av at han var uaktsom. Straffen er en halvering av tingrettens dom. For en ung gutt føles det som å ha fått livet tilbake, sier Bratlien.

– Forferdelig alvorlig sak

Aktor i saken, statsadvokat Andreas Schei, sier at han ikke har lest dommen ennå, men at han er kjent med resultatet.

– Jeg konstaterer at retten har vurdert saken annerledes enn hva påtalemyndigheten gjorde, sier han.

Schei vil nå sette seg inn i hva som ligger til grunn for hvorfor lagmannsretten konkluderer så vidt forskjellig som tingretten gjorde.

Han har foreløpig ikke tatt stilling til om saken skal ankes videre til Høyesterett.

VURDERER ANKE: Statsadvokat Andreas Schei er aktor i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

En eventuell anke kan ikke utfordre bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Dersom saken blir anket til Høyesterett, må det i så fall begrunnes med saksbehandling, lovanvendelse eller straffutmålingen.

– Dette er en forferdelig alvorlig sak. Av den grunn skal jeg vurdere om det er grunnlag for anke, sier statsadvokaten.

Må betale erstatning

I den omfattende dommen på 33 sider, skriver lagmannsretten at de to domfelte har opptrådt grovt uaktsomt, og at det derfor foreligger ansvarsgrunnlag.

I tillegg til fengselsstraffene blir de dømt til å betale oppreisningserstatning til offerets etterlatte.

Forsvareren til den yngste av de domfelte, Morten Furuholmen, har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag. Det har heller ikke bistandsadvokaten til de etterlatte, Veysel Ince, gjort.