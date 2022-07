To personer til sykehus med brannskader etter eksplosjon i Goop-butikk

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det gikk alvorlig galt da det ble brukt rødsprit under et arrangement i en av Gwyneth Paltrows Goop-butikker.

To menn skal ha fått store brannskader og blitt fraktet til sykehus etter en ulykke i en av Gwyneth Paltrows Goop-butikker i Sag Habor, New York.

Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med et arrangement hvor det ble laget s'mores, smeltet marshmallows og kjeks, som gikk fryktelig galt.

– Jeg har gjort dette i 26 år, og jeg har aldri sett noe lignende, uttalte politisjefen ved Sag Harbor Village, Austin J. McGuire til People.

Alvorlige brannskader

Ifølge Insider skal brannen ha oppstått da det ble tilsatt rødsprit til to stearinlysestaker i stein. En av butikksjefene skal ha funnet en metode på nettet for å lage s'mores som involverte rødsprit.

For mye rødsprit førte til en eksplosjon og en mann fikk brannskader i ansiktet, mens en annen fikk en stor brannskade på ryggen og hodet. Mennene ble fraktet til sykehus via ambulanse og helikopter.

– Heldigvis var det et brannslukningsapparat på stedet, og de klarte å slukke mennene som stod utendørs, opplyste Mcguire.

En representant for Goop forteller Insider at ingen andre ble skadet i ulykken.

– Vi ønsker de to skadde partene en rask bedring og er takknemlige for at det ikke var noen ytterligere skader. Ingen stearinlys var i bruk på tidspunktet for den uheldige brannen, sa representanten.

Tidligere skandaler

Gwyneth Paltrow har de siste årene trukket seg vekk fra skuespillerlivet og heller satset på andre karriereveier. I 2008 grunnla hun livsstils- og velværemerket Goop.

Siden den gang har Paltrows livsstilsmerke vært i hardt vær, blant annet da stjernen måtte betale dyrt for slag av vagina-egg.

Superstjernen er også en nær venninne av Durek Verrett og skal ha vært den første som fikk se prinsesse Märtha Louises forlovelsesring.