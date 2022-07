Luftambulanse på vei til ulykke i Hordaland

Nødetatene rykket mandag morgen ut til en trafikkulykke på Austfjordvegen i Mjanger, opplyser Vest politidistrikt via Twitter.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 07.56.

Det er tre personer involvert.

«Ingen bevisstløse og ingen fastklemte», melder politiet.

– Det er en fører og to passasjerer i bilen. Begge passasjerene er barn. Ingen av de tre framstår som alvorlig skadd, men det er en vurdering som er gjort på telefon, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker til Avisa Nordhordland.

Klokken 08.43 opplyser politiet at den voksne er fraktet til sykehus med luftambulanse, og at de to barna virker uskadd.

Riksvei 570 er delvis stengt ved ulykkesstedet.