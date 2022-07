Fotballryktene: – Ten Hag satt ned foten mot overgang

Manchester United fortsetter å jobbe med å få flere mann inn på Old Trafford.

Tyrell Malacia ble Erik ten Hags første signering som manager hos de «røde djevlene», men det kunne muligens vært en annen.

I jakten på en ny midtstopper hadde Pau Torres blitt sett ut som det åpenbare valget, og en overgang så ut til å være på trappene. Torres' agenter var, ifølge Mirror, på vei til Manchester for å fullføre en overgang fra Villarreal.

Da skal ten Hag ha satt ned foten. Han mente at hans tidligere elev, Ajax-spilleren Lisandro Martinez, var spilleren United trengte for å forsterke seg i midtforsvaret.

I London håper man også at en overgang går i vasken. Ifølge Daily Star sitter Chelsea klare for å kapre en Robert Lewandowski-overgang. Den polske spissen virker fast bestemt på å fortsette karrieren i Barcelona, men hvorvidt spanjolene har råd til en overgang er det fortsatt usikkerhet ved.

I jakten på en Lewandowski-erstatter ser det ut til at Bayern München har funnet sin mann. Harry Kane sin kontrakt går ut i 2024, altså har engelskmannen kun ett år igjen neste sommer. Ifølge Bild skal Bayerns plan være å hente spydspissen da.

Det ser ut til å være flere spillere på vei ut fra Chelsea-garderoben. En av de som nå ryktes vekk er N'Golo Kanté. Express melder at både Arsenal og Manchester United ser på muligheten for å hente den franske midtbaneterrieren, som kun har ett år igjen av kontrakten med blåtrøyene.

Arsenal jakter også en ny venstreback. Nå som reserven Nuno Tavares ser ut til å være på vei bort titter klubben nok en gang mot Benfica.



Alex Grimaldo skal være sett ut som den perfekte erstatter av landsmannen Mikel Arteta. «The Gunners» skal allerede ha lagt inn et bud på drøyt 60 millioner kroner, melder The Sun.

London-klubben virker også ha sett til Lyon for en ny rekrutt. Lucas Paqueta ser ut til å være en populær mann på overgangsmarkedet, med både Arsenal og Newcastle interessert.

Ifølge Mirror har Lyon-president Jean-Michel Aulas bekreftet at franskmennene har mottatt bud for den brasilianske landslagsspilleren.

Liverpool skal ønske seg en midtbanespiller før overgangsvinduet stenger, skal man tro Liverpool Echo. Ifølge klubbens lokale avis har klubben nok en gang sett til Portugal i jakt etter forsterkninger.

Denne gangen skal det være snakk om Sportings Matheus Nunes. 23-åringen har også blitt koblet til Chelsea og Manchester City.

Overgangsguruen Fabrizio Romano melder at Raphinha jobber iherdig for å få på plass en overgang til Barcelona. Samtidig ser Ousmane Dembélé ut til å forbli i den katalanske klubben i to år til.

Hos nyrike Newcastle jobbes det også med å få inn nye fjes. Ifølge Express skal klubben å blitt tilbudt Emmanuel Dennis og Maxwel Cornet fra nedrykksklubbene Watford og Burnley.