Disse elleve ønsker statsministerjobben i Storbritannia

Utenriksminister Liz Truss lanserer sitt kandidatur til å ta over etter Boris Johnson som britenes statsminister og leder for Det konservative partiet.

Kort tid etterpå kom også Rehman Chishti på banen, melder Sky News. Han ble så sent som denne måneden utnevnt til en lederposisjon i utenriksdepartementet.

Det er nå elleve kandidater til jobben som statsminister i Storbritannia.

Det konservative partiets 1922-komité skal mandag legge en tidsplan for valget av nytt lederskap.

Truss kunngjorde sitt kandidatur i Daily Telegraph , og hun sa til avisen at hun kommer til å kutte i skattene «fra første dag», dersom hun blir valgt til statsminister.

– Jeg stiller som kandidat fordi lede, levere og ta de tøffe avgjørelsene. Jeg har en klar visjon om hvor vi må være, og erfaringen og besluttsomheten som trengs for å komme oss dit, sier Truss.

Skatt et sentralt tema

Hun antydet også at hun vil slutte seg til sine rivaler for å kutte selskapsskatten, reversere en økning i innbetalingen til folketrygden og reformere bedriftsbeskatningen.

Flere kandidater har meldt seg på i løpet av helgen, og mange av dem har gjort skattepolitikk til sentrale tema i sine innsalg. Det har imidlertid blitt stilt spørsmål ved hvordan kandidatene skal betale for sine skatteløfter, skriver BBC.

Jeremy Hunt, Sajid Javid, tidligere helseministre, og handelsminister Penny Mordaunt kunngjorde sent lørdag kveld at de stiller.

En erfaren politiker

Truss reiste hjem tidlig fra G20-møtet på Bali i Indonesia forrige uke etter at Johnson kunngjorde at han går av som både statsminister og leder for Det konservative partiet.

Den 46 år gamle utenriksministeren har sittet i tre konservative regjeringer siden hun ble valgt inn i Parlamentet i 2010.

Hun var miljøminister i David Cameron regjering fra juli 2014 til juni 2016, og hun var justisminiter i Theresa Mays regjering fra juli 2016 til juni 2017, før hun i fjor ble utnevnt til utenriksminister av Boris Johnson.

Truss vokste opp i Leeds i Nord-England og jobbet ti år i energi- og telekommunikasjonssektoren før hun starter i politikken, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ingen åpenbare

Trine Andersen, redaktør for britiskpolitikk.no, mener at Det konservative partiet står uten en klar arvtaker til Johnson.

– Problemet til partiet er at de ikke har klart å samle seg om en kandidat som kan ta over, og det er derfor Boris Johnson har sittet så lenge. Sist var det liksom tydelig at Boris Johnson var arveprinsen, mens nå er det ingen Boris til å ta over etter Boris, sier Andersen til TV 2.

Kandidatene:

* Utenriksminister Liz Truss

* Tidligere statssekretær Kemi Badenoch

* Regjeringsadvokat Suella Braverman,

* Tidligere helseminister Jeremy Hunt

* Tidligere helseminister Sajid Javid

* Handelsminister Penny Mordaunt

* Samferdselsminister Grant Shapps

* Tidligere finansminister Rishi Sunak

* Parlamentsmedlem og såkalt backbencher Tom Tugendhat

* Finansminister Nadhim Zahawi

* Parlamentsmedlem Rehman Chishti