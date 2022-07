Abortklinikk ringes ned – må ansette flere

NEW YORK (TV2): En av New Yorks eldste abortklinikker sier kvinner fra hele USA allerede har begynt å ringe. Og Joe Biden får kritikk for sin håndtering av abort-saken.

Merle Hoffman satt på hjemmekontoret i leiligheten på Manhattan da Høyesterett erklærte at «Roe v Wade», dommen fra 1973 som garanterer retten til fri abort i hele USA, var blitt omgjort.

Umiddelbart kom meldingene om at abort nå var forbudt i de fleste tilfeller i noen av de mest konservative delstatene i landet.

For Hoffman, som grunnla abortklinikken Choices Women’s Medical Center i 1971 og senere var med på å stifte National Abortion Federation, var dette hennes største nederlag noensinne.

– Jeg trakk pusten dypt, og så fortsatte jeg bare å jobbe. Min holdning er at vi sørger ikke, eller du kan sørge et lite øyeblikk, og så må du bare fortsette å jobbe for kampen fortsetter, sier hun til TV 2.

ABORTFORKJEMPER: Merle Hoffman har kjempet for amerikanske kvinners rett til fri abort i over 50 år. Hun er opprørt over Høyesterett sin beslutning. Foto: Michael M. Santiago

Hoffman sier hun ikke var overrasket, siden avgjørelsen allerede var varslet i et notat som ble lekket til pressen, men hun var likevel opprørt.

Da TV 2 møtte Hoffman i mai, sa hun at hvis høyesterett fjernet «Roe v Wade», så skulle klinikken hennes igjen bli et fristed for kvinner fra resten av USA som ønsker abort, akkurat slik den var da den ble grunnlagt i 1971. På den tiden var New York en av få delstater i landet hvor abort var lovlig.

Nå merker hun allerede stor pågang etter kjennelsen.

– Telefonen har allerede begynt å ringe. Det begynte faktisk allerede for noen måneder siden. Vi må øke bemanningen. Vi har nok plass hos Choices, så nå handler det om å skaffe nok ansatte til å dekke pasientenes behov. Det jobber vi med å få til nå, sier Hoffman.

I New York forbereder både abortklinikkene og myndighetene seg på at stadig flere kvinner fra resten av landet vil reise til delstaten for å ta abort. New Yorks justisminister Letitia James peker på tall fra tankesmien Guttmacher Institute som viser at antallet kan øke fra 7 000 til 32 000 i året.

Abortion-rights activists rally on Hollywood Boulevard in Los Angeles, Saturday, July 9, 2022. (AP Photo/Damian Dovarganes) Foto: Damian Dovarganes

I en uttalelse til TV 2 sier Guttmacher Institute at de nå jobber med en analyse over hvor mange kvinner som har reist til en annen delstat for å ta abort siden «Roe v Wade» ble omgjort. Den skal være klar innen få uker.

Frustrert over Biden-administrasjonen

Forrige fredag skrev USAs president Joe Biden under på en presidentordre, som blant annet skal beskytte tilgangen på abortpiller.

Men Hoffman og andre abortforkjempere er tydelig frustrerte over Biden-administrasjonens håndtering. De mener presidenten og hans stab burde hatt planene klare på et tidligere tidspunkt, ettersom høyesterett sin avgjørelse allerede hadde blitt varslet i det lekkede notatet.

– Vi må sørge for at Demokratene holder sine ord. Det er de som har makten nå, sier Hoffman.

Hun håper Biden vil vurdere noen mer radikale forslag som å opprette abortklinikker på landområder som er eid av staten.

Dette er en ide som har fått støtte på venstrefløyen i partiet ved blant andre Alexandria Ocasio-Cortez og Elizabeth Warren, men det Hvite Hus har sagt at de frykter det kan føre til at både kvinner som tar abort og de som jobber på abortklinikker kan bli straffeforfulgt.

MELLOMVALG: President Joe Biden oppfordrer de som støtter retten til abort om å stemme ved mellomvalget i november. Foto: Evan Vucci

– Noen vil alltid si det er komplisert. Hva så? Du må gjøre noe, sier Hoffman, som også håper Demokratene vil se på muligheten for å utvide høyesterett.

Biden gjentok også det samme som han sa i sin første tale til nasjonen etter at Roe versus Wade ble omgjort: Amerikanere som ønsker å verne om kvinners rett til fri abort må stemme ved mellomvalget i november.

– Vær så snill å stem under mellomvalget. Å foreslå lover er den raskeste måten å sikre kvinners rettigheter, sa Biden.

Det mener Hoffman ikke er godt nok.

– Jeg vil spørre president Biden: Hva skal disse kvinnene gjøre frem til november? Hva gjør vi? Du kommer til å ha kvinner som trenger abort, men som ikke kan reise og som ikke har penger, sier Hoffman.

– Ingenting er sikkert lenger

Samme dag som høyesterett kom med sin kjennelse tok tusenvis av aborttilhengere til gatene i amerikanske storbyer. Aktivistene håper å holde engasjementet gående i lang tid fremover. For tredje helg på rad har det vært demonstrasjoner i hovedstaden Washington, DC.

– Du kan ikke ta vekk grunnleggende rettigheter fra halve landets befolkning. Det er som om man skulle sagt at vi tar bort ytringsfriheten din eller at vi tar bort religionsfriheten din. Så illegitim er denne beslutningen, sier Hoffman.

DEMONSTRASJON: Etter at Høyesterett fjernet den nasjonale retten til selvbestemt abort tok tusenvis av demonstranter til gatene. Foto: Gemunu Amarasinghe

Hoffram frykter at dette bare er første steg på veien for de svært konservative høyesterettsdommerne.

Clarence Thomas, en av høyesterettsdommerne som var med på å gjøre om «Roe v Wade», skrev at høyesterett bør se nærmere på retten til likekjønnet ekteskap og prevensjonsmidler.

– Ingenting er sikkert lenger. Så lenge noen kvinner ikke er frie, er ingen det. Folk sier til meg at det vil gå bra i New York. Nei, det går ikke bra, sier Hoffman.