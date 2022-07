Skogbrannen i Yosemite-parken sprer seg kraftig

Turister og fastboende i nærheten av brannen har blitt evakuert, men resten av den store parken på USAs vestkyst er fortsatt åpen. Tykk røyk skjuler imidlertid for utsikten og skaper dårlig luftkvalitet.

Over 500 store redwood-trær er i faresonen, men det er ikke kommet meldinger om at noen av dem er skadd, inkludert 3.000 år gamle Grizzly Giant.

Det er installert et sprinklersystem for å holde trærne våte, og brannmyndighetene håper den jevne strømmen av vann og tidligere brenning av buskas og kratt er nok til å holde flammene borte.

Årsaken til den såkalte Washburn-brannen etterforskes. Den vokste til nærmere 6,7 kvadratkilometer søndag, og brannmannskapene har foreløpig ikke klart å hindre at den vokser videre.

Temperaturen kommer til å stige til over 30 grader de neste dagene, men det er ikke ventet at vinden øker i styrke.

Så langt i år har over 35.000 skogbranner svidd av et område på mer enn 19.000 kvadratkilometer i USA, ifølge det nasjonale brannsenteret. Det er godt over gjennomsnittet for både antall branner og brente områder.