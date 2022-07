Trump-alliert skal vitne om Kongress-stormingen

Ifølge en rekke amerikanske medier, har Steve Bannon sagt til komiteen som etterforsker kongresstoringen at han er villig til å stille som vitne.

Den tidligere presidentens sjefsstrateg har frem til nå ikke ønsket å vitne, men ifølge nyhetskanalen CBS endret Bannon mening gjennom et brev fra sin advokat Robert Costello.

– Bannon er villig, og foretrekker, å vitne i deres offentlige høring, sto det skrevet.

Det var The Guardian som først omtalte saken.

Fikk tillatelse av Trump

Komiteen har i nesten et år etterforsket detaljene bak stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar i fjor, da Trump-tilhengere angrep og tok seg inn i kongressbygningen.

Bannon var selv involvert i Trump forsøk på å endre valgresultatet. I fjor ble han pågrepet og tiltalt for å «vise forakt for kongressen», etter at han gjentatte ganger har nektet å vitne om hendelsen, og for å utlevere dokumenter stevnet av granskningskomiteen.

Nå risikerer han to år i fengsel og store bøter, og Trump har derfor tillat han å vitne, ifølge Costello.

– Selv om Bannon har vært standhaftig i sin overbevisning, har omstendighetene nå endret seg, skriver advokaten i brevet, som ble sendt lørdag kveld amerikansk tid.

Frustrert

Trump har tidligere beordret sine allierte til ikke å samarbeide med granskningskomiteen, og har brukt utøvende privilegium som begrunnelse. Dette innebærer at USAs president har rett til å holde tilbake intern informasjon, spesielt knyttet til konfidensiell kommunikasjon som involverer presidenten selv eller hans nærmeste hjelpere.

De siste dagene har det imidlertid dukket opp flere vitner som arbeidet i Trump-administrasjonen under stormingen, og den tidligere presidenten skal ha blitt frustrert for at ingen av hans egne forsvarere har talt for komiteen, ifølge avisen The New York Times.

– Vårt standpunkt overfor komiteen forblir uendret, men president Trump vil at Bannon skal fortelle komiteen sannheten, skriver Costello.