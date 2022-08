Fra toppalpinist til proffsyklist på to år: – Helt absurd

– Det føles veldig bra, og ting har skjedd veldig mye fortere enn det jeg hadde drømt om. Nå gleder jeg meg bare til fortsettelsen, sier Berg Edseth til TV 2.

De siste ukene har vært av det surrealistiske slaget for 23-åringen fra Oslo.

I slutten av juni tok hun bronse på temporittet i NM. Dager etter ble hun signert av Uno-X, før hun på toppen av det hele fikk prøve seg i Giro d’Italia uken etter.

– En veldig god opplevelse, sier Edseth.

INTERVALLER: TV 2 møtte Edseth på intervaller i en næringspark i Sande. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Lovende alpinist

Det mest surrealistiske oppe i det hele er kanskje at Edseth kun har to år bak seg på sykkelsetet.

Hun var nemlig lenge et av landets mest lovende alpintalenter. I 2018 vant hun tre NM-gull. Så røk både kors- og leddbåndet.

– Det tærer jo på motivasjonen, men til syvende og sist følte jeg meg ferdig som alpinist uansett. Jeg var fornøyd med karrieren min og følte jeg hadde oppnådd det jeg ville. Jeg var mett, og klar for andre ting her i livet.

ETT AV TRE: Marte Berg Edseth (i midten) etter å ha vunnet NM-gull i utfor i 2018. Landslagsprofil Kajsa Vickhoff Lie til høyre. Foto: Privat

I 2020 la hun opp.

– Jeg merket med en gang at jeg savnet struktur rundt treningen min. Jeg har alltid vært glad i å trene, sier hun.

Samboeren er trener

Samboeren Kristian Kulset, som er proffsyklist i Uno-X selv, satte opp et treningsprogram for henne. Det var slik ballen begynte å rulle.

– Det fungerer veldig bra, forklarer hun.

Det er kjæresten enig i.

– Jeg sykler selv, har en del erfaring og har jobbet med noen av de beste trenerne i landet i Uno-X og på NTG. Der har jeg lært mye som jeg prøver å ta med videre til henne, forklarer Kulset, som er meget imponert over hva hans bedre halvdel har fått til på såpass kort tid:

– Det var aldri noen plan at hun skulle starte med sykling da hun la opp som alpinist. Det har bare skjedd gradvis, og det har skjedd fort. Det er egentlig helt absurd hvor fort det har gått. Det er først det siste året hun har hatt som mål å se hvor god hun kan bli. Men at hun skulle ta bronse i NM eller signere for Uno-X.. Så fort trodde vi ikke det kom til å gå.

– Fant en ro

Edseth er storfornøyd med å ha signert for det norske profflaget.

SMILER_ – Jeg fant en ro ved starte å sykle, sier Edseth. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Det føles godt og trygt. De har tatt meg godt imot og er tålmodige når det gjelder utvikling.

Målet framover er ikke satt. Det viktigste har vært, og er fortsatt, å ha det gøy.

– Jeg fant en ro ved starte å sykle. Og når man begynner å trene såpass mye, så får man jo fort framgang - noe som også er veldig motiverende, sier Edseth, før hun avslutter:

– Fram til nå har jeg bare tatt dag for dag. Nå gleder jeg meg til å se hvor alt dette kan ta meg.