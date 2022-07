Forlenget – men utelukker ikke nytt utenlandsopphold

Se Odd-Lillestrøm på TV 2 Play fra klokken 18.00.

Nylig ble det klart at Magnus Knudsen forlenger låneoppholdet med Lillestrøm fram til juni 2023.

I desember i fjor signerte Knudsen for den russiske storklubben Rostov. I en alder av 20 ble utenlandsdrømmen realisert.

Oppholdet ble dog kortvarig: Bare tre måneder senere ble han hentet tilbake på lån til Lillestrøm som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

– Det er alles drøm å dra til utlandet. Så jeg føler på en måte at jeg har fått det til, men ikke helt ennå. Jeg tok to steg frem og ett tilbake, sier Knudsen til TV 2 etter søndagens kamp mot Viking.

– Men jeg pushes av drømmene mine hver dag og skal en gang få det til. Men nå er det Lillestrøm som gjelder, sier han.

Nå er låneavtalen med Lillestrøm forlenget ytterligere ett år, men 21-åringen utelukker ikke en retur til utlandet.

– Hvis muligheten byr seg til å ta et steg ut og det er riktig for meg så er det fint at det er muligheter for det. Til syvende og sist må det komme et riktig valg. Det er ikke sånn at jeg hopper på det første toget. Jeg tenker ikke så mye på det akkurat nå, nå er det Lillestrøm som er i fokus, sier Knudsen til TV 2.

Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin er fornøyd med at unggutten blir værende, men at det likevel ikke er sikkert at Knudsen blir til neste sommer.

– Ved inngåelse av denne avtalen, ble vi bli enig om at vi ikke skal stå i veien for Magnus i overgangsvinduene det neste året dersom han kan gå til en annen klubb på en permanent avtale, sier han til Romerikes Blad.

21-åringen, som er sønn av Jon Knudsen, avslører at det var interesse fra andre klubber. Men unggutten er fornøyd med tilværelsen i gamleklubben.

– Det er hele pakka jeg får her. Jeg får spilletid, gode treningspartnere i klubben og personlig trener som jeg får jobbet ekstra med. Det er en hel pakke som jeg føler meg trygg på at gjør meg til en bedre fotballspiller, sier Knudsen. Han har vært på banen i tolv av LSKs 14 seriekamper denne sesongen, og scoret ett mål for klubben.

Trener Geir Bakke er fornøyd med at Knudsen blir værende i klubben.

– Det er kjempebra. Han er en drivende god spiller, kan passere ledd og har gode ferdigheter til å sette opp kombinasjoner med andre, sier Bakke til TV 2.

FORNØYD Lillestrøm-trener Geir Bakke er glad for at Magnus Knudsen blir værende i klubben. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Knudsen selv skryter av laget, som ligger på 2.plass i Eliteserien.

– Det er lærerikt. Vi har ikke vært her oppe (på tabellen) tidligere, unntatt i Obos i 2020. Det er nytt og spennende, og jeg synes vi fortjener det etter arbeidet vi legger ned hver dag. Så det er lærerikt og spennende, og jeg tror alle sammen kommer til nytte i det lange løp, sier han om lagets innsats.