Reagerer på spørsmål: – Vet alle vil ha svaret

Laget fra Nordmøre har levert en historisk dårlig rekke med resultater.

Siden landets beste fotballklubber ble samlet i én liga i 1962 har ingen lag tatt færre poeng på elleve kamper enn årets Kristiansund-utgave.

Søndag startet Christian Michelsens menn friskt borte mot kriserammede Vålerenga, men ble hardt straffet av individuelle feil.

– Det føles helt jævlig, sier KBK-treneren.

– I den situasjonen vi er i nå, har vi ikke råd til det. Skal vi ta poeng og ha sjanse til å være med i dette selskapet, må vi luke bort de personlige feilene. Enkelt og greit, fortsetter Michelsen.

UHELDIG: KBK-keeper Serigne Mor Mbayes to tabber kostet laget hans dyrt i søndagens kamp mot Vålerenga. Nordmøringene tapte til slutt 3-0 i Oslo. Foto: Javad Parsa

Kvisvik: – Toget har gått

Raymond Kvisvik, som gjestet TV 2s Fotballrunden-studio søndag, anslår at klubben trenger 30 poeng for å berge plassen.

Det tilsvarer ti seiere på de siste 19 kampene.

– Toget har nok gått for Kristiansund, mener Kvisvik, som imidlertid ikke ser noe poeng i å gi Michelsen fyken nå:

– Han har gjort det bra med Kristiansund over så enormt mange år, så for meg blir det vanskelig å si at de må fjerne ham. Jeg tenker det er like fornuftig at han blir med videre, bygger dem opp på nytt igjen - slik at de kommer tilbake så fort som mulig.

Kristiansund trenger et fotballmirakel av de helt sjeldne for å spille eliteseriefotball i 2023. KBK-treneren er lei spørsmålene om hvorvidt han fortsatt tror på at det er mulig.

– Jeg har sagt det mange ganger

– Det kan vi ikke fokusere på. Det er altfor langt fram og feil fokus. Dessverre. Jeg vet at alle vil ha svaret på det, og få forklaringer på ting og tang. Det eneste jeg kan si er at vi må brette opp ermene, ha kvalitet i hver eneste økt og gripe mulighetene våre. Vi må ta de kampene som kommer nå, ta så mange poeng som mulig og se etter hvert.

– Er du rett mann til å lede Kristiansund videre?

– Det får du spørre klubben om. Jeg er topp motivert til å bruke hver eneste dag for å få den skuta på rett kjøl sammen med teamet, fastslår Michelsen, før han fortsetter:

– Jeg har sagt det mange ganger: Vi har blitt nummer fem og seks annenhver gang i fire-fem-seks år, og jeg har alltid sagt at det er kollektivet som leverer gode plasseringer i KBK. Og det er vi som må komme oss ut av det sammen også. Enkelt og greit.