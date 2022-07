– Sjansene kommer hele tiden de neste to ukene

– Jeg tror det går bra.

Tour de France-debutanten Andreas Leknessund kom i mål med skrubbsår, opprevet drakt og gel utover kroppen på niende etappe.

– Det var heldig at det var gress og ikke noe verre, sier han etter å ha gått i bakken i en utforkjøring på vei til Châtel Les Portes du Soleil.

– Verst gikk det vel ut over selvtilliten. Jeg håper skuldre og sånn er bra. Jeg tror det, sier Leknessund.

Tromsøværingen på Team DSM gjorde flere helhjertede forsøk på å komme seg av gårde i brudd på etappen.

DEBUTANT: 23 år gamle Andreas Leknessund fra Tromsø sykler sin første Grand Tour. Her fra åpningsetappen i København som åpnet årets Tour de France. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Det som er positivt, er at han er i god form. Han er kjempegod når han kan gå på alle forsøkene og sitte så nær med den lille gjengen som var i hovedfeltet. Dette er bare å bygge videre på de to neste ukene, sier tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen på TV 2s sending.

– Det har vært en hard førsteuke. Det er etappe ni, og så vidt jeg vet har han aldri kjørt et så langt etapperitt før. Han var egentlig bra med, og han er offensiv, på hugget og i bra form. Jeg likte det jeg så, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Lanserer tiende etappe

TV 2-eksperten minner om at Leknessund ikke var alene om ikke å komme med i det avgjørende bruddet.

– Jakob Fuglsang prøvde mange ganger, men kom ikke med. Jeg tror ikke Leknessund kunne utfordret Bob Jungels (om etappeseieren), men jeg ville sett ham i en sånn situasjon, sier Magnus Drivenes.

– Jeg håper virkelig han har fått roen. Da han så at han ikke lyktes og gikk i den velten, skulle jeg heller sett at han slo ut og satt seg i gruppettoen for å spare krefter. Sjansene kommer hele tiden de to neste ukene, sier Arvesen, som selv har én etappeseier i Touren.

Arvesen mener Leknessund kan få en sjanse allerede tirsdag på den kuperte etappen fra Morzine til Megève.

– Det er en tøff alpeetappe som går mye opp og ned. Det er ikke mange flate metere i løpet av den etappen, men den siste stigningen er ikke den aller tøffeste. Selv om det ender med 20 kilometer motbakke, er det bare fire prosent stigning i snitt. Jeg tror ikke det vil være nok til å gjøre store, store utslag i sammendraget, men det er nok mer en etappe for de bruddkåte rytterne, sier Drivenes.

Leknessund: – Ukjent terreng

Team DSMs sportsdirektør Matt Winston liker også det han har sett av Leknessund i årets Tour de France.

– Klatringene går bra. Å komme inn i sin første Tour de France er en utfordring. Det er mange inntrykk og mye som skjer, men han viser god utvikling. Han har selvtillit, og han kommer til å vokse seg inn i Touren i uke to og tre, uttalte Winston før start på søndagens etappe.

– Vi fokuserer på etapperesultater. Andreas kan gå litt under radaren. Vi får se hva som skjer. Det er ikke noe stort press på ham, for dette er hans første Grand Tour, sa sportsdirektøren til TV 2.

Leknessund ser frem til en hviledag.

– Responderer kroppen som du hadde trodd?

– Egentlig . Det er nesten like mye mentalt som fysisk. Nå er vi vel på etappe ni. De lengste rittene ellers er på åtte dager, så nå begynner jeg å være på ukjent terreng, men så lenge jeg er innstilt på det, går det fint. Jeg kjenner jeg begynner å bli sliten, men det går fortsatt veldig fint, sa Andreas Leknessund til TV 2 før niende etappe.

Mandag er det hviledag i Tour de France. Se tiende etappe fra Morzine til Megève på TV 2 og TV 2 Play tirsdag fra klokken 13.00.