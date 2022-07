RBK-stopper med sensasjonelt hat trick

Rosenborg - Jerv 3-2

En tynn Rosenborg-tropp «måtte» vinne mot lille Jerv for å henge med i medaljekampen og klarte det takket være Sam Rogers.

For selv om Felix Schröter ga gjestene en drømmestart, vil kampen bli husket for prestasjonen til midtstopperen fra USA.

Tre ganger satte 23-åringen ballen i nettet etter dødball, til Lerkendal-publikummets store begeistring.

– Det er mitt første hat trick i karrieren, og kanskje mitt siste. Jeg har scoret en del mål på trening denne uka, så jeg vet hva jeg er god for. smilte Rogers til Discovery etter kampen.

Willis Furtado pyntet på resultatet, men Rosenborg klarte å dra i land seieren.

Trønderene går dermed helt opp i ryggen på Bodø/Glimt som nummer fem på tabellen. Likevel var trener Kjetil Rekdal skuffet etter kampen.

– Vi kunne scoret ti mål i dag, og sluppet inn fem. Så vi har mye å lære som vi har sagt mange ganger tidligere, sier Rekdal til kanalen og fortsetter:

– Det er irriterende at vi ikke gjør ting skikkelig. Vi gir dem to mål som man kan kalle selvmål. Sånne ting kan vi ikke holde på med og når vi ikke setter sjansene lever kampene på dette nivået.

Jerv-trener Arne Sandstø var heller ikke en blid mann etter kampslutt. Laget som tok et historisk bortepoeng mot Molde sist ligger på nedrykk med fattige elleve poeng.

– Jeg er fryktelig skuffa. Noen av spillerne løper ute på banen med frykt, og det er ikke bra nok. Selv om vi er lille Jerv, så er det lov å være skuffa etter en kamp som denne, sier sørlendingen til Discovery

Til gode å begeistre

Rekdals menn har nå muligheten til å slå en negativ statistikk.

På 23 kamper har de ikke vunnet to kamper sammenhengende. Ifølge Nidaros må man tilbake til 1987 sist gang det gikk så lenge mellom to seire på rad for de hvitkledde.

Med sine skade- og suspensjonsproblemer mønstret trener Rekdal faktisk kun seks spillere på benken mot Jerv, hvorav to var keepere.

Toppscorer Stefano Vecchia sliter fortsatt med ankelen, kaptein Markus Henriksen og Adrian Pereira sonet karantene og midtstopper Pavle Vagic er solgt til Hammarby.

Dermed var det nok ekstra gledelig at alle poengene ble i Trondheim, selv om RBK-sjefen mener det er mye å rette på.

Jerv-støkk

Hjemmelaget startet som forventet med initiativet i kampen, men keeper Øystein Øvretveit plukket det som kom av små farligheter.

Kjernen og co. ventet scoring og fikk det allerede etter 16 minutter, men i feil bur.

For formspiller Schröter utnyttet en grusom feilpasning fra danske Victor Jensen. Via beinet til Tobias Børkeeiet var André Hansen utspilt, og spissen kunne juble for sitt fjerde mål på like mange kamper.

Den ledelsen varte ikke lenge. Fire minutter senere slo Carlo Holse inn mot boks etter en corner. Der styrte midtstopper Sam Rogers inn utlikning.

Det skulle vise seg å bli en suksessoppskrift.

Corner er mål

Samme mann var på rett sted igjen like før pause. Corneren fra Holse ble stusset videre av Ole Sæter til Rogers, som nikket inn RBK-ledelse for første gang i kampen.

Med timen spilt var sensasjonen et faktum. Atter en gang var det Holse som servet, og selvfølgelig var det Rogers som stanget corneren kontant inn bak Øvretveit.

Kvelden ble ikke helt perfekt for Rogers, som laget straffe i duell med bortelagets Furtado. Kantspilleren satte straffen selv, men det ble ikke mer enn et trøstemål.