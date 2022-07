Dyreste sommerstrømmen noensinne mandag

Prisen vil være 3,01 kroner per kilowattime for strømområdet, som omfatter Vestland sør for Hardangervidda, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold, skriver Europower. Prisen er før nettleie, avgifter og strømstøtte.

Døgnprisen er den høyeste i år og er bare slått av to dager før jul i desember i fjor, viser Nord Pools historikk.

I Tyskland ligger strømprisene på over 4,50 kroner per kilowattime før nettleie og avgifter mandag kveld. Prisene i Danmark følger stort sett de tyske gjennom hele døgnet.

Dermed blir det også eksport av strøm fra Sørlandet til Danmark mandag. Det blir også eksport fra de norske prisområdene til Sverige. Mye av dette henger sammen med uregulert kraft som må produseres nå eller gå tapt.

I Oslo-området (NO1) og for Vestlandet nord for Hardangervidda (NO5) blir døgnprisen på 179 øre per kilowattime. Det er den høyeste døgnprisen siden 1. juni. I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) blir døgnprisen som vanlig nær null, med 3,29 øre per kilowattime før nettleie og avgifter.

