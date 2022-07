England-sjefen glad for Hegerberg-comeback

Se Fotball-EM på NRK og TV 2!

– Det er fint ha erfaring fra kamper mot vertsnasjonene. Atmosfæren er vanligvis magisk.

Slik innledet Martin Sjögren sin pressekonferanse forut for storkampen mot England i Brighton mandag.

Den engelske pressen lurte på hva svensken tenker om styrkeforholdet mellom lagene, og da han svarte at Norge må finne seg i å være underdogs, var oppfølgingsspørsmålet «mener du virkelig det?»

– Definitivt. England er en av favorittene i turneringene. De føler på press. De er på hjemmebane, de har hatt gode prestasjoner inn mot mesterskapet, så jeg mener de må være favoritter i denne kampen. De er rangert høyere enn oss på FIFA-rankingen, men vi har selvtillit på vegne av gruppen vår. Vi har en god sjanse, men vi må levere på høyt nivå for å ha sjanse til å ta ett eller tre poeng, sa den norske landslagssjefen, og fulgte opp:

– Det er veldig jevnt. Alle de 12-15 beste lagene i verden kan slå hverandre. Spillet er mye jevnere enn det pleide å være. Forhåpentligvis får vi en jevn og underholdende kamp.

Glad for Hegerberg-comebacket

Da Englands landslagssjef Sarina Wiegman gjennomførte sin pressekonferanse på AMEX Stadium halvannen time senere, ble hun konfrontert med Sjögrens kommentarer om at det er større press på England.

– Jeg synes ikke det. Norge vil også vinne for å vinne gruppen. Vi vil vinne. Sa han hvorfor? Vi vet hva vi vil. Vi vil spille vårt beste spill. Vi vil underholde. Vår neste kamp er mot Norge i morgen, og vi vil gjøre vårt beste, og så får vi se hva det gir oss, sa Wiegman.

Den engelske pressen lurte også på styrkene i det norske laget, og det faktum at Ada Stolsmo Hegerberg er tilbake i den norske angrepsrekken er selvsagt noe som snakkes om også på balløyen.

– Vi har analysert dem så klart. De har et bra lag. De har Ada Hegerberg tilbake, og det er bra for dem. Hun er vant til store scener, og det er også godt for kvinnesiden av fotballen.

Men er det en liten del av England-sjefen som håpet at Norges spisstjerne ville ventet med sitt comeback til etter EM?

– Alle spillere på det nivået håper vi skal være i turneringen. Det er så bra for kvinnesiden av fotballen. Vi elsker spillet, og det er vårt ansvar å få de beste spillerne på banen. Det er viktig for dem som kommer på kampene, svarte Wiegman.

Sjögren bruker erfaringen fra foregående tap

For tredje mesterskap på rad skal Norge ut i gruppespillsdyst mot vertsnasjonen, og både i EM 2017 (0-1 for Nederland) og VM 2019 (1-2 for Frankrike) endte det med nederlag for Sjøgrens lag.

– Jeg vet at det er viktig med den erfaringen. Man vet litt hva som venter. Utviklingen som har skjedd, fremfor alt på klubbsiden de siste årene, har gitt mange av våre spillere flere opplevelser der man får spille med den typen innramming som det er å møte en vertsnasjon, sa svensken til TV 2.

Publikumsrekordene på Camp Nou og store begivenheter som Champions League-finaler og FA-cupfinaler har gitt de norske stjernene verdifull ballast, og flere av profilene var også førstereis enten under mesterskapene i EM eller VM de siste årene

– Jeg skal ikke si at det blir hverdagen, men det å ha den erfaringen med de store kampene og det trykket som det innebærer er veldig bra. Det har vi mye mer av i denne troppen enn det vi har hatt tidligere, både forut for 2017 og 2019. Det er fint å ha den tryggheten med seg når man kommer inn til disse kampene, for det er litt spesielt å møte vertsnasjonene. Det er en fantastisk mulighet å få spille mot dem foran fulle tribuner, forklarte Sjøgren.

Den norske landslagssjefen forventer at engelskmennene vet like mye om hvordan man skal stoppe Norge som de selv vet om å stoppe England, og tror nerver spilte inn da «løvinnene» haltet litt i 1-0-åpningsseieren mot Østerrike onsdag.

– Det er alltid press på vertsnasjonen, og spesielt for et lag som England. For vår del håper vi på at det fremdeles er nerver, men jeg tror vi vil se et annet England enn det vi så i åpningskampen, sa Sjögren.

Svensken forventer med det lavere skuldre hos sine motstandere denne gangen, men fikk også her svar fra Wiegman.

– Ehh.. Du snakker om at noen sier noe om oss, noen som ikke har vært med laget og vært med i prosessen. Men det er fint at de vil sette presset på oss. Vi gikk inn i den kampen og har forberedt den i månedsvis. Totalt sett var det en god prestasjon å vinne. Vi hadde perioder der vi ikke spilte så bra. Og vi hadde perioder der vi spilte bra, sa Wiegman.

Norges kamp mot England ser du på NRK mandag klokken 21.00.