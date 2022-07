Professor: Tror SAS-styret vil fjerne Anko van der Werff i nærmeste fremtid

For at selskapet og pilotene skal komme til enighet, må Anko van der Werff bli ofret av SAS-styret, mener professor.

– Denne saken er svært alvorlig for SAS. Selskapet har ikke råd til å ha denne konflikten gående stort lenger. Derfor tror jeg de vil ofre lederen, forteller professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole til TV 2.

Han er professor i innovasjon ved NHH og har fulgt flybransjen over flere år.

Flyselskapet SAS er på sin syvende dag med streik. Problemene fortsetter å hope seg opp for selskapet – og partene er fortsatt langt unna hverandre.

KØ: Lange innsjekkingskøer på Oslo lufthavn. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV2

SAS blør flere millioner kroner for hver dag som går.

– For å komme i dialog og for å komme videre tror jeg de er nødt til å gå til det steget. Her er det ingen dialog annet enn det vi ser i media. Den eneste måten partene kan komme videre på, er å ta bort hovedmotparten, som i dette tilfellet er Anko van der Werff, sier han.

Spår avgang til uken

Fredag kom nyheten om at Riksmekler Mats Wilhelm Ruland kommer til å kalle inn partene til en ny meklingsrunde i løpet av de neste dagene.

– Anko van der Werff har hatt en konfrontasjonslinje, som signaliserer utad at ledelsen og de ansatte ikke er i samme båt. Han har vært mer opptatt av at man ikke skal ødelegge for potensielle investorer enn han har vært for de ansatte.

Det var Flysmart24 som omtalte professoren først.

KANSELLERINGER: På denne tavla er alle fly bortsett fra ett kansellert. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Hvis man har en slik kobling - uten noe form for kommunikasjon - så er SAS kjørt. Da tror jeg nok styret i selskapet vil si ham opp om ikke så lenge.

– Når tror du i så fall det vil skje?

– Jeg spår det vil skje allerede til uken. Hvis ikke signaliserer de at de står i konfrontasjonslinjen.

En krigssti

Professoren beskriver klimaet mellom selskapet og pilotene som iskaldt, og forklarer at selskapet ikke har råd til å ha denne konflikten gående stort lenger.

– Dette har blitt som en krigssti hvor ingen av partene ønsker å gi etter. SAS har dessverre kommet veldig skjevt ut av dette, forteller han.

FLY: Dersom man vil unngå streik, kan man bestille fly med SAS Link eller SAS Connect. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

– Investorer kjøper merkevaren og fremtidige inntekter. Det er veldig alvorlig for SAS at både merkevaren er utfordret - og det samme med fremtidige inntekter ved at flere av de lojale firmakundene vil spre flyreisende til flere selskaper. Det betyr at inntektene og selskapsverdien faller. Styret ser dette og vil agere, forteller professoren.

– Får stå for hans regning

Kommunikasjonssjef Tonje Sund i SAS sier til TV 2 at hun ikke ønsker å kommentere spådommene til professoren.

– Spådommene hans for stå helt og holdent for hans egen regning, sier Sund.