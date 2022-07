Landslagskeeperen er forlovet

Håndballmålvakten Torbjørn Bergerud (27) har forlovet seg med Karoline Dahl.

Det nyforlovede paret delte selv gladnyheten på Instagram med bildeteksten:

– Jaaa, for alltid.

Til God Kveld Norge sier Bergerud at de er svært lykkelige.

– Det er kjempe stas. Jeg er strålende fornøyd med å ha kapra henne.

Det var i april 2020 at Bergerud kunne bekrefte at han hadde funnet lykken med sykepleieren Karoline Dahl.

Til God Kveld Norge sa han den gangen at:

– Jeg kan bekrefte at jeg har fått meg kjæreste, og har det veldig bra.

27-åringen ble for mange kjent da han under håndball-VM i 2017 reddet en avgjørende straffe i siste sekund i semifinalen. Han har tidligere spilt både i Tyskland og Danmark, men nå er han tilbake i Norge og spiller for eliteserielaget Kolstad.