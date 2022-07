Tour de France-feltet holder pusten: – Tror mange ryker

Positive koronaprøver har sendt Geoffrey Bouchard, Vegard Stake Laengen og Guillaume Martin ut av Tour de France-sirkuset.

Etter målgang på søndagens etappe venter den første obligatoriske PCR-testen for samtlige ryttere i feltet.

– Jeg tror ryttere og lag kommer til å få problemer. Jeg håper det ikke eksploderer. Snøballen har begynt å rulle, og den kan dessverre bli stor, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

– Det er en av truslene som kan knekke for eksempel Tadej Pogacar, for vi vet at UAE Team Emirates allerede har hatt smitte i laget med Vegard Stake Laengen, fortsetter Lauritzen.

TROR PÅ MANNEFALL: Mikkel Bjerg tror mange ryttere ikke får starte tiende etappe etter positive koronatester. UAE Team Emirates-kamerat Vegard Stake Laengen (i bakgrunnen) forsvant ut av Touren før åttende etappe etter koronasmitte. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Tror på mannefall

Tour de France-feltet holder pusten før koronatestene. Pogacar-hjelper Mikkel Bjerg tror det kan bli mannefall på hviledagen.

– Jeg tror ganske mange ikke får stille på tiende etappe. Egentlig virker som det er noen småsyke i feltet, men jeg vet ikke om de tester seg eller ikke. Jeg tror mange ryker i morgen, sier Bjerg til dansk TV 2.

Pogacar-utfordrer Jonas Vingegaard tror det samme.

– Jeg tror en del drar hjem etter i kveld. Jeg bare håper at jeg er her i morgen, sier Vingegaard til dansk TV 2.

– Bare kjærlighet

Alexander Kristoff mistenker at det er mer smitte i feltet.

– Det har ikke vært så mye hosting, men jeg føler noen plutselig ser veldig slitne ut, uten å nevne navn. Det kan være de bare har sovet dårlig eller noe annet, sier Kristoff til TV 2.

– Spent på hva de gjør

Det har vært mye koronasmitte i sykkelfeltet i ukene før Touren.

– Jeg er veldig, veldig spent på hvilke konsekvenser det får, hvem som tester positivt og hva som skjer. Det kan bli en ganske stor frafallsliste, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

– Vi hadde en slags generalprøve i Sveits rundt, hvor veldig mange ryttere og lag trakk seg. Der fikk rittdirektøren spørsmål om rittet ikke burde avblåses. Han sa nei. Det er enorme summer i spill med sponsorer og TV-rettigheter. Hvis det blir et veldig stort antall smittetilfeller, er jeg spent på hva de gjør, sier TV 2-kommentator Christian Paasche i Tour de France-sendingen.

Mikkel Bjerg mener flere andre lag bør teste ryttere hyppigere.

– Det handler om respekt overfor kollegaer i feltet. Korona stopper ikke kun deres eget ritt, men også for andre. Jo flere minutter en smittet sitter i feltet, jo større risiko er det for å smitte andre, sier han.

Dag Otto viste frem skrekkskade: – Jeg hadde så vondt

Mandag er det hviledag i Tour de France. Se tiende etappe fra Morzine til Megève på TV 2 og TV 2 Play tirsdag fra klokken 13.00.