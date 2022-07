Innbytterne reddet Brann – seiersrekken røk

Brann - Stabæk 1-1 (0-1)

Brann har vært overlegne i Obos-ligaen denne sesongen, og stod med ni seire på rad.

Hjemme mot Stabæk endte imidlertid rekken. Gift Emmanuel Orban sendte bærumslaget i føringen før pause, men i andre omgang sikret Bård Finne det ene poenget for Brann.

– Vi skulle gjerne hatt tre poeng, spesielt på hjemmebane. Vi må tåle å gi vekk noen poeng, vi ønsker det ikke, men i løpet av uka har vi spilt tre kamper på seks dager og tatt syv poeng. Det er noe vi er fornøyd med, sier Brann-trener Eirik Horneland.

Aune Heggebø er enig med trenerens oppsummering.

– Det er kjipt. Vi føler at det var en helt grei prestasjon. Vi visste det kom til å bli en tøff kamp. Stabæk er et av topplagene i ligaen, så at vi kom til å kjøre over det visste vi at vi ikke kom til å gjøre. Men at det er en vekker, det vet jeg ikke, sier Heggebø etter nederlaget.

REDDET BRANN: Bård Finne scoret Branns mål. Foto: Markus Engås, TV 2

Det var Branns første poengtap siden 23. april. Samtidig er fortsatt Eirik Hornelands menn ubeseiret i Obos-ligaen etter 14 kamper, og har et forsprang på ni poeng til Stabæk på 2. plass.

– Vi gjør en ok fotballkamp. Skaper nok sjanser til å vinne, men har ikke det siste lille til å ta tre poeng i dag, sier målscorer Bård Finne.

– Seiersrekke er ikke det vi tenker mest på, men det er litt kjedelig at vi spesielt i 2.omgang er gode nok til å ta tre poeng og da hadde vi økt ledelsen enda litt i ligaen. Men det er godkjent, sier Finne.

Lekker scoring av 19-åring

Den første omgangen var preget av Brann-dominans, og hjemmelaget testet Stabæk-keeper Marcus Sandberg en rekke anledninger.

Stabæk ble trykket langt bak til tider, men like før pause var det de som fikk den første scoringen.

Gift Emmanuel Orban danset seg først gjennom et vaklende Brann-forsvar og deretter forbi Mathias Dyngeland i mål. 19-åringen trillet ballen i det tomme buret, og dermed ledet Stabæk i Bergen.

Innbytter-hjelp

Det likte ikke Brann-trener Eirik Horneland, og gjorde hele tre bytter i pausen.

Brann fortsatte å ha mest ball og skapte noen sjanser. Samtidig begynte frustrasjonen å bre seg blant spillerne og hjemmepublikum.

Men byttene ga resultater, og etter 78 minutter utlignet innbytter Bård Finne med en kontant avslutning. Også servitør Kasper Skaanes kom inn i pausen.

Det store Brann-presset kom aldri, og dermed endte det 1-1.

Stabæk tar i mot KFUM Oslo om én uke, mens Brann skal til Raufoss dagen etter, den 18. juli.