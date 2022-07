Ellevill keepertabbe da Vålerenga brøt marerittrekken: – Kan være helt avgjørende for Fagermo

OSLO (TV 2): Superinnbytter Henrik Udahl hadde kun vært på banen i 58 (!) sekunder da han sørget for ett av sine to mål i Vålerengas første eliteserieseier på over to måneder.