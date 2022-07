Djokovic vant Wimbledon-finalen mot en rasende Kyrgios

Novak Djokovic - Nick Kyrgios 4-6, 6-3, 6-4, 7-6

Oppdateres!

Regjerende Wimbledon-mester Novak Djokovic storspilte i finalen mot Nick Kyrgios og vant sin syvende Wimbledon-tittel og sin 21. Grand Slam-tittel totalt.

– Jeg har ikke ord for hva turneringen og trofeet betyr for meg. Det har alltid vært en spesiell turnering i hjertet mitt, sier vinneren. Han takket teamet, familie og venner.

Djokovic hadde statistikken på sin side og har kun tapt én Wimbledon-finale tidligere. I finalen viste han hvorfor 35-åringen er regjerende mester.

Men Kyrgios, som spilte sin første Grand Slam-finale, hadde flere gode server som holdt han inne i kampen om tittelen. Fjerde sett gikk til tie-break, som serberen vant komfortabelt.

– Det har vært noen fantastiske uker for meg, personlig, sa Kyrgios, som gratulerte serberen med tittelen.

– Jeg er veldig fornøyd med resultatet. Det er det beste i karrieren min. Forhåpentligvis er jeg tilbake igjen en dag, legger han til.

Kjeftet på tilskuer og sine egne

Kyrgios viste også sitt kjente temperament i Sør-London. To ganger surret han bort en viktig 40-0 ledelse, som gjorde 27-åringen svært forbannet på seg selv. Han var også misfornøyd med en tilskuer i publikum som han mente forstyrret finalekampen.

– Vi er i en finale, og det kostet meg nesten gamet. Hvorfor er hun fortsatt her? Hun er full og «out of her mind» og snakker til meg midt i kampen.

REAGERTE: Nick Kyrgios (27) reagerte på at en tilskuer snakket til han i de tre første settene av Wimbledon-finalen Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

– Jeg vet nøyaktig hvem det er - det er hun som ser ut som hun har drukket rundt 700 drinker. Kast henne ut, sa Kyrgios til dommeren.

Dommeren måtte ta i bruk telefonen for å få sikkerhetsvaktene til å stoppe tilskueren.



Men Kyrgios var sint på flere enn tilskueren. I det tredje settet fulgte finalistene hverandre opp til 4-4, men så ble Kyrgios brutt etter å ha ledet 40-0 i sitt servegame. Dermed tok Djokovic det tredje settet.

Da tok frustrasjonen nok en gang overhånd for Kyrgios som begynte å kjefte mot sin egen boks på tribunen. Han reagerte på måten de «slappet av» da han ledet 40-0 og ikke viste nok støtte, selv om han ledet komfortabelt.

Djokovic slo tilbake

Det var Kyrgios som åpnet best. Australieren spilte nærmest et feilfritt første sett, og fikk overtaket på Djokovic.

– Det er enorm serving og rett og slett helt vanvittig tennisspill av Nick Kyrgios her i åpningen, sa Discoverys kommentator Christer Francke etter settet.

Men i det andre settet fikk man se en helt annen versjon av Djokovic. Med 6-3, 6-4 i de påfølgende settene tok han årets Wimbledon-tittel.

Djorkovic hadde god kontroll både med backhand og forehand, men Kyrgios hadde mange sterke server som holdt han inne i kampen og ga viktige poeng. Likevel måtte australieren gi tapt i finalen.

Kyrgios slo Cristian Garin i kvartfinalen og gikk videre på walkover i semifinalen etter at Rafael Nadal trakk seg fra turneringen på grunn av en rift i magen. Djokovic slo Cameron Norrie 3-1 i sin semifinale.