Jungels med soloseier i Tour de France

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Bob Jungels tok seieren på niende etappe i Tour de France etter å ha gått fra et større brudd opp Col de la Croix. AG2R Citroën-rytteren holdt unna i seks mil til mål i Châtel Les Portes du Soleil.

Det er den første Tour de France-seieren for 29-åringen fra Luxembourg. Det er fjerde gang han sykler etapperittet.

– Det er vanskelig å finne de rette ordene nå. Jeg er overveldet. Det er enormt. Dette er grunnen til at jeg er her. Jeg vet hva dette bety på laget, sier Jungels i seiersintervjuet.

– Jeg har slitt et par år, og fjoråret med operasjoner var tøft. Nå vant jeg på den måten jeg pleier. Jeg er superglad for at formen har blitt bedre dag for dag. Jeg visste jeg måtte gå tidlig for å ha en mulighet, for det ville ikke være mulig å gå fra favorittene i den siste stigningen. Jeg gjorde et forsøk, og det gikk, fortsetter han.

Pogacar angrep Vingegaard

Thibaut Pinot forsøkte å hente Jungels, men han gikk på en smell på de siste kilometerne. Franskmannen måtte Jonathan Castroviejo og Carlos Verona passere seg og ta de to siste pallplassene.

Forslått Leknessund: – Klissete og jævlig

Tadej Pogacar kom inn snaut minuttet etter Jungels. Sloveneren i gul trøye forsøkte å spurte fra Jonas Vingegaard, men dansken holdt følge. Han tok imidlertid tre sekunder på Ineos Grenadiers-duoen Geraint Thomas og Adam Yates.

Før hviledagen leder Pogacar 39 sekunder foran Vingegaard, mens Geraint Thomas har 1.17 opp til mannen som har vunnet Tour de France sammenlagt to år på rad.

– Laget vårt er veldig, veldig sterkt. Alle viste at de blir stadig sterkere, og de siste par dagene har vi kontrollert, selv om vi har sju ryttere etter at Vegard (Stake Laengen) gikk ut. Det kommer til å bli tøft, spesielt Mikkel Bjerg, men han er veldig god. Jeg er superglad og stolt, sier Tadej Pogacar.

Norsk bruddinnsats

Som varslet før starten på etappen gjorde Andreas Leknessund å komme av gårde i brudd på etappen, men tromsøværingen satt ikke med i en større utbrytergruppe som stakk av gårde.

– Bare kjærlighet

Da bruddet hadde fått snaut ett minutt, fant TotaltEnergies ut av det var dumt ikke å sitte med i bruddet. Edvald Boasson-Hagen gjorde en solid jobb med å få opp lagkamerat Pierre Latour. Med på kjøpet fikk de Wout van Aert, som fulgte opp med å ta den innlagte spurten.

Boasson-Hagen hadde imidlertid ingen planer om å sitte med i brudd, og rudsbygdingen slapp seg raskt ned til hovedfeltet med Latour trygt plassert i et sterkt 21-mannsbrudd.

Pinot jaktet på Jungels

UAE Team Emirates var ikke særlig interessert i å gi feltet mange minutter, særlig ikke når Rigoberto Uran satt i feltet. Derfor fikk ikke det store bruddet mye mer enn et forsprang på tre minutter.

I bruddet gikk Bob Jungels solo på vei opp førstekategoristigningen Col de la Croix. Jungels hadde en ledelse på drøyt tre minutter til feltet inn i den siste kategoriserte stigningen, Pas de Morgins.

Fra det opprinnelige bruddet gikk Thibaut Pinot til og tok opp jakten på Jungels. Franskmannen så ut til å nærme seg mannen i tet, men mot toppen av Pas de Morgins stoppet det opp. Bob Jungels holdt unna i tet og kom alene inn på oppløpet til sin første Tour-seier.

Mandag er det hviledag i Tour de France. Se tiende etappe fra Morzine til Megève på TV 2 og TV 2 Play tirsdag fra klokken 13.00.