Uventet utfordring på Norges lengste svømmetur

Tro det eller ei, men det er ikke alle som nyter late feriedager denne sommeren. Den 44 år gamle psykologen Knut Ivan Rasmussen har nemlig satt i gang et prosjekt litt utenom det vanlige.

Han har tidligere svømt 100 kilometer i ett, uten å være på land eller i båt.

Men i år har han satt seg et hakket mer hårete mål: Svømme fra Oslo til Bergen. Noe som tilsvarer 700 kilometer på i overkant av en måned.

Tøff start

Når TV 2 møter han en varm sommerdag på bryggen i Stavern, har han allerede lagt bak seg første etappe for dagen på drøye 9,2 kilometer.

– Jeg hadde en ganske tøff, mental start i indre Oslofjorden. Nå begynner det virkelig å gå fremover. Det er godt å se på kartet at det begynner å skje noe, sier han med et glimt i øyet.

Turen hittil har ikke bare vært fryd og gammen. Det tok ikke lang tid før Rasmussen oppdaget utfordringene havet kan by på.

– Det har vært litt røffere vær enn det jeg hadde håpet på. Det tar på å svømme i bølger. Så det er klart; det har vært en litt tøffere start enn det jeg så for meg.

GNAGSÅR: Knut Ivan Rasmussen har fått kraftige gnagsår i nakken etter sine mange svømmeøkter. Dette er fordi våtdrakten gnager mot huden. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Særlig en ting har plaget han underveis.

– Det har florert av brennmaneter. Jeg har fått noen i ansiktet, på hendene og føttene – og det var en dag jeg måtte opp i båten – helt desperat etter bedøvelsesmiddel, sier narvikingen.

Får god hjelp underveis

Knut Ivan er langt fra alene på turen. Med seg har han et støtteteam, som primært består av venner og bekjente.

Venninnen Matilde Schjetne skal være med på hele turen. Selv om hun synes det er kjekt å se Knut Ivan følge drømmene sine, legger hun ikke skjul på at hun er nervøs underveis.

– Jeg sitter som et nervevrak i båten. Vi snakker hele tiden om at han må være forsiktig, og at han må ta forholdsregler, sier Schjetne.

Hun er overbevist om at han har det som skal til for å klare målet. Det er ifølge henne ikke svømmeformen det står på.

– Det er selvsagt en del andre ting som kan komme i veien av skader og så videre. Men jeg tror han kommer til Bergen, og da tror jeg han får blod på tann, sier hun.

STØTTESPILLER: Matilde Schjetne følger Knut Ivan Rasmussen gjennom hele turen. Hun hjelper han med det meste av praktiske ting underveis. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Uaktuelt å ikke prøve

Det som startet som en idé for nærmere ti år siden, har blitt et satseprosjekt for Knut Ivan Rasmussen. De neste ukene venter flere lange svømmeetapper.

Han satser på å svømme i gjennomsnitt rundt 20 kilometer daglig.

– Jeg har bestemt meg for at det må gå fremover i hvert fall. Alt handler om å finne løsninger. Det blir en «det må gå»-type holdning. Det er uaktuelt å ikke prøve.

Om alt går etter planen, svømmer Rasmussen i land i Bergen i starten av august. Da har han gjennomført det som er den lengste svømmeturen i Norge gjennom tidene.

– Du er ikke lei ennå, altså?

– Nei, jeg er ikke det. Jeg ser veldig frem til de neste fire-fem ukene. Det blir bra det, ler han.

Han håper prosjektet kan være med på å inspirere andre til å nå målene sine.

– Folk må prøve å slutte å høre for mye på hva andre sier. Følg deg selv og gjør det du føler er rett for deg, og ha det gøy på reisen, sier han.