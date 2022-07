Eliteseriekamp utsatt på grunn av flystreiken

Sandefjord opplyser i en pressemelding at klubbene nå, i samarbeid med Norges Fotballforbund, sitter i møte for å komme til enighet om ny dato for kampen.

Aalesund skulle opprinnelig fly fra Molde til Oslo lørdag kveld for deres kamp mot Sandefjord søndag. Lørdag kveld ble det klart at flyet var kansellert.

– Flyet vi opprinnelig skulle ta fra Aalesund ble først kansellert grunnet streik, så har nå flyet fra Molde blir kansellert grunnet værproblemer, opplyste sportssjef i i Aalesund, Bjørn Erik Melland til TV 2 lørdag kveld.

– Det er synd, vi hadde virkelig sett fram til kamp, la han til.

Norges Fotballforbund hadde møte søndag morgen for å avgjøre om kampen skulle utsettes eller ikke. Konkurranse direktør, Nils Fisketjønn, understrekte til TV 2 lørdag kveld at det ville være krevende å få Aafk til Oslo.

NFF har tidligere uttalt at målet er å gjennomføre så mange kamper som mulig tross streiken, og at klubbene har blitt bedt om å ha busser i beredskap ved behov.

Dette er den tredje kampen i Eliteserien som er utsatt som en følge av den pågående pilotstreiken.

Saken oppdateres.