SAS-pilotene vil ikke hente charterturister: – Manglende respekt

– Dessverre har SAS nok en gang vist å være en upålitelig avtalepartner, som ikke praktiserer avtalen etter intensjonen, sier leder i SAS Pilot Group (SPG) Martin Lindgren.

SAS Pilot Grop er en sammenslutning av pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark.

HARDT UT: leder i SAS Pilot Group (SPG) Martin Lindgren mener SAS har brutt dispensasjonsavtalen. Foto: Yngve Sem Pedersen/ TV2

80 SAS-fly skulle denne helgen hente hjem strandede charterturister. Søndag ser pilotene seg nødt til å bryte avtalen.

I pressemeldingen står det at SPG har avtalt at SAS kan operere et begrenset antall flygninger til destinasjoner der det er få eller ingen alternativer for hjemreise.

– I løpet av helgen har SPG sett, til vår store overraskelse, at det har blitt satt opp mange flygninger til populære og trafikkerte feriedestinasjoner som Rhodos, Kreta, Larnaca, Palma og Split – hvor det finnes alternativ reisemåte, sier Martin Lindgren.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra SAS.

– Vi har i tillegg vært positive til at SAS kan omdisponere annen kapasitet for å hente hjem charterpassasjerer. SAS har valgt å ikke bruke egen kapasitet til omdisponering.

SAS iverksatte også utkall av besetning til flygninger før det var oppnådd enighet om en avtale med SPG, ifølge pilotene.

Videre i pressemeldingen står det at manglende respekt for avtaler bidrar til å gjøre det vanskeligere for SPG å innvilge denne typen dispensasjoner fremover.

Saken oppdateres.