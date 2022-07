Har over én million bonuspoeng hos SAS – dette grepet tar han nå

– Jeg har en million og 10.000 poeng, forteller journalist og Eurobonus-ekspert Kaspar Synnevåg.

Sammen med Henrik Hylland Uhlving driver han podcasten «Klassereisen», som blant annet handler om hvordan man kan få mest ut av bonusprogrammet.

At SAS er inne i sin andre uke med streik og i ytterste konsekvens risikerer konkurs, mener han er urovekkende.

– Jeg vil si det er grunn til å være bekymret. Ikke bare fordi SAS kan gå konkurs, men også fordi de kan foreta seg endringer i Eurobonus-programmet, sier Synnevåg.

JORDEN RUNDT: Kaspar Synnevåg og Henrik Hylland Uhlving reiste jorden rundt på førsteklasse ved bruk av Euro bonus-poeng. Foto: Privat

Spår en rekke endringer

Synnevåg er vant til at SAS med jevne mellomrom justerer prisen på hvor mange bonuspoeng det koster for en flyreise.

– Men med dårlig økonomi kan det hende de setter opp prisene betraktelig, sier han.

I tillegg til prisjusteringer, mener han det også kan komme endringer knyttet til lengre flyvninger.

– SAS kjøper de lange reisene på businessklasse gjennom andre Star Alliance-selskaper. Her kan det også komme endringer, spesielt når det gjelder hvor mange billetter som blir tilgjengelige.

Selv om endringene kan slå ut negativt for alle som samler poeng, understreker han også at Eurobonus-programmet er verdifullt for SAS.

– Det finnes flere eksempler på flyselskaper som har slitt og solgt bonusprogrammet videre. Da overlever jo de oppsparte poengene, sier Synnevåg.

PÅ BAKKEN: Mange av SAS sine fly er i disse dager satt på bakken under streiken. Foto: Javad Parsa / NTB

Kan miste fire turer til USA

Siden SAS-streiken ble et faktum, har Anders Gusland Hansen (37) grublet på om han bør ta grep.

– Jeg har landet på å ha litt is i magen, sier Hansen.

Han er Eurobonus-medlem og har i skrivende stund 260.000 oppsparte bonuspoeng.

SAMLER: Anders Gusland Hansen fra Oslo forteller at han samler i snitt 150.000 poeng i året. Foto: Privat

– Bonuspoengene kan bli til fire turer til USA tur-retur på business class. Alternativet er å kjøpe en grill i butikken, og da velger jeg heller å vente i tilfelle jeg kan få noen skikkelig gode opplevelser for poengene mine, sier Hansen.

GRATISTUR: Forrige uke reiste Anders Gusland Hansen til New York med bonuspoeng Foto: Privat

Har begynt å forberede seg

Hansen forteller at han betaler et par tusen i året for to kredittkort. Derfor har han innstilt seg på at han ikke taper noe dersom han mister poengene.

– Mesteparten har jeg tjent ved å handle mat eller husholdningsartikler. Dette er ting jeg uansett må handle, så det eneste jeg risikerer er å måtte starte på scratch og tjene opp bonuspoeng et annet sted, sier han.

Han håper SAS overlever krisen, men har allerede begynt å forberede seg på en konkurs.

– Jeg har allerede begynt å fokusere mer på andre fordelsprogrammer i stedet for Eurobonus, i tilfelle SAS går dukken.

SAS: – Trenger ikke være urolige

Ifølge SAS har Eurobonus-programmet drøyt sju millioner medlemmer. De anslo i sin siste årsrapport at medlemmenes bonus til sammen er verdt rundt 1,7 milliarder svenske kroner, men SAS vil ikke svare på hvor stor andel av deres billetter som kjøpes med bonuspoeng.

– Vi gir ikke ut informasjon om antall poeng eller andel som kjøpes med poeng av konkurransemessige hensyn, skriver pressesjef i SAS, Tonje Sund, i en e-post til TV 2.

Pressesjefen bedyrer at SAS ikke har planer om å endre bonusordningen. Videre ønsker hun ikke å svare på TV 2s spørsmål om hva som skjer dersom flyselskapet skulle ende i konkurs.

– SAS sine Eurobonus-medlemmer trenger ikke være urolige. Vi planlegger ingen endringer i Eurobonus.

– Vi ønsker for øvrig ikke å spekulere i fremtiden, vårt fokus nå er å redde selskapet, og få passasjerene opp i lufta igjen, skriver Sund.

Dette sier Euro bonus-vilkårene: Vilkårene er sist oppdatert og publisert i 2020. Så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, skal disse Euro bonus-vilkårene reguleres av og fortolkes i samsvar med svensk rett: EB har rett til å si opp eller bytte ut Euro bonus-programmet med én måneds varsel. Hvis Euro bonus-programmet blir avviklet på grunn av lovgivning, rettskjennelser, pålegg fra offentlige myndigheter eller lignende, kan Euro bonus-programmet opphøre umiddelbart uten varsel og opptjente poeng vil utløpe umiddelbart uten noen form for kompensasjon.

Hvis en av våre forretningspartnere erklæres konkurs, eller på annen måte er ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor oss eller våre Euro bonus-medlemmer, kan det ikke fremmes tilbakevirkende krav og vi vil bestemme hvordan og om poengene for bestilte, men ikke benyttede turer, skal overføres tilbake til din EuroBonus-konto. Kilde: SAS / Euro bonus-programmet

– Tiden vil vise

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier man må regne med at bonuspoengene er tapt, dersom SAS går konkurs.

– Nå har SAS begynt prosessen med finansiell restrukturering av selskapet, noe som inkluderer konkursbeskyttelse. Hvordan bonuspoengene klarer seg igjennom restruktureringen, vil tiden vise.

Uten videre sammenligning, viser han til at bonuspoengene hos Norwegian overlevde da de restrukturerte selskapet i 2021.

– SAS var tydelige på at bonusprogrammet deres kom til å være i drift mens restruktureringen pågikk. Det betyr at du kan bruke poengene også fremover.

Hvis du er redd for å brenne inne med poeng, mener Iversen du bør du prioritere å bruke dem opp.

Dette bør du gjøre nå

Bonusjeger og journalist Kaspar Synnevåg har noen klare tanker om hva som er lurt å gjøre nå.

– Hvis man tror SAS overlever streiken, ville jeg booket reiser med Eurobonus så fort som mulig. Da får du gode billetter før de eventuelt setter opp prisene. Det kommer i hvert fall jeg til å gjøre, sier han.

Ifølge han får man uansett tilbake bonuspoengene dersom flyvningen bli kansellert. Det samme gjelder ikke ved en konkurs.

Synnevåg mener det er smart å handle raskt, og viser til at det har vært to år med lite reising under pandemien.

– Om det skulle gå bra med SAS, kommer alle til å booke Eurobonus-billetter så fort det blir et sikrere marked, og da vil mange av plassene bli tatt.

Han minner også om at poengene ikke varer evig, og råder alle til å ta dem i bruk før utløpsdatoen. Uavhengig av utfall i SAS-streiken, er det særlig én ting han fraråder alle Eurobonus-kunder å gjøre nå.

– Det siste jeg ville gjort er å bruke poengene i butikken. Skjønner at noen gjør det nå for å sikre seg at man får brukt dem, men det er utrolig dyrt og man får mye mer valuta for poengene om man bruker de på flyreiser.