Fare for strømrasjonering: Risikoen øker

– Det er en ekstremsituasjon, sier konserndirektør Anders Gaudestad i Agder Energi til DN.

For hele strømområdet NO2, som omfatter Sørøst-Norge, er fyllingsgraden nå på 45,5 prosent. Den har ikke vært så lav på denne tiden av året siden 1996, ifølge NVE.

Forrige uke tok blant andre Senterpartiet og KrF til orde for stans i eksporten for å sikre nok vann til vinteren. Statnett anslo sist uke at det er en risiko på fem til 20 prosent for strømrasjonering til vinteren.

–Vi følger tett med på kraftsituasjonen fra dag til dag, og jeg vil ikke utelukke at det kan være aktuelt å innføre tiltak. Men det er viktig at valgene vi tar er gjennomtenkte, sier olje- og energiminister Terje Aasland til DN.

Mulige tiltak vil være å legge midlertidige begrensninger på kraftprodusentenes magasindisponering eller å innføre eksportrestriksjoner, opplyser statsråden. Departementet åpner også for en kombinasjon av disse to tiltakene.

