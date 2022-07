England-stjernen hyller Norge: – Fenomenalt lag

Se Fotball-EM på NRK og TV 2!

Teddington, London (TV 2:)

Mandag venter fotball-EMs foreløpig tøffeste test for Norge når vertsnasjonen England er motstander i Brighton.

Det engelske laget lader opp i idylliske omgivelser i Teddington, like ved Kingston-upon-Thames vest i Stor-London, og stjerneangriper Ellen White er tydelig på at det blir en tøff batalje når de de nærmeste dagene beveger seg sydover mot kysten.

– De er et fenomenalt lag. Denne gruppen er veldig tøff. Vi har analysert dem, og vi ha fullt fokus på hva vi kan gjøre. Det er en stor, stor kamp for oss, sier Manchester City-spissen om det norske laget.

For der engelskmennene selv slet seg til 1-0 over Østerrike i åpningskampen, har profilen latt seg begeistre av den offensive norske trioen som var instrumental i 4-1-triumfen over Nord-Irland.

– De er veldig gode. Jeg er sikker på at det er stort for Norge å ha Hegerberg tilbake i laget. Hun er fysisk og beveger seg utrolig, så for oss så må vi virkelig være på vakt for frontlinjen deres og de spillerne de har, sier White til TV 2.

Kaller Reitens fot utrolig

Spesielt Reiten, som gjerne tidvis havner i skyggen av de mer profilerte lagvenninnene Caroline Graham Hansen og Ada Stolsmo Hegerberg, er en spiller det engelske laget vet at de må være obs på.

– Venstrefoten hennes er utrolig, noe vi også så i den kampen, hun har godt blikk og er god på hodet. Vi har noen Chelsea-spillere i laget, som har sagt mye om henne, og vi vil definitivt måtte følge med på hva hun gjør med ballen og stoppe henne, forklarer White.

IMPONERT:: Tom Garry, sportsjournalist i Daily Telegraph., er imponert over Norge Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det er et synspunkt som deles av dem som følger det engelske landslaget og den engelske WSL tett. Der var Reiten nylig blant kandidatene til den gjeve prisen «årets spiller».

– Det var virkelig fortjent. Hun var en stjerne som utmerket seg for Chelsea. Jeg mener det er rimelig å si at hun har den beste innleggsfoten og absolutt den mest pålitelige venstrefoten i ligaen. Hun spiller aldri til dårlige enn en sjuer på børsen, sier Tom Garry, journalist for The Telegraph.

Spill EM-fantasy!

Bli kjent med det norske laget

– Hemmelig våpen

Garry følger utelukkende kvinnesiden av fotballen for den gigantiske avisen, og er klokkeklar på at Chelsea-stjernen i hvert fall anerkjennes av fotballkjennere på denne siden av Nordsjøen.

– Jeg vet at Chelsea er veldig, veldig glad i henne, og jeg mener hun er et slags hemmelig våpen for Chelsea. Hun er veldig populær hos Chelseas supportere, og det jeg tror folk liker er at hun er veldig ærlig. Hun vil aldri levere noe annet enn sitt beste. Du vet hva du får fra henne, i form av en veldig hardtarbeidende og profesjonell prestasjon. Om du er hennes lagkamerat, elsker du å ha henne på laget. Du kan alltid stole på at hun er der hun skal være, forklarer Garry.

Garry får støtte av kollega Kathryn Batte i Daily Mail.

– Hun er enorm til å legge innlegg og hun kan skyte. England må virkelig være på vakt for den venstrefoten på mandag. Samtidig er hun en spiller som går litt under radaren. Du legger ikke alltid merke til den gode jobben hun gjør for Chelsea, men hun var virkelig stabil forrige sesong. Hun har kanskje ikke helt den samme statusen som sine lagvenninner akkurat nå, men om et par år kan hun være på det nivået, sier Batte.

SPENT: Kathryn Batte, sortsjournalist i Daily Mail, ser frem til mandagens storkamp. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Englands tøffeste kamp siden VM i 2019

De to er begge imponert av det norske laget, og ser på mandagens batalje som en kamp om gruppeseieren i EM-gruppe A.

– Norge har satt standarden, og England må slå dem for å være sikre på å vinne gruppen. Hvis det blir uavgjort, må de selv score en del mot Nord-Irland. Det blir definitivt denne kampen som avgjør utfallet av gruppen, og jeg tror det blir jevnt. Norge er veldig offensivt orienterte, og åpenbart gode på topp med den trioen i Ada, Caroline og Guro. Samtidig er det områder i forsvaret der som kan utnyttes, og England er gode på offensiven. Men vi er kanskje også litt dårligere bakover, så det kan skje ting i begge ender. Forhåpentligvis blir det en underholdene kamp, sier Batte.

– Jeg tror det blir Englands tøffeste kamp siden forrige VM i 2019, for den offensive trusselen vi så fra Norge var faktisk ganske illevarslende. De beveget seg raskt, de var dynamiske, de linket opp bra, de presset bra, og England har egentlig ikke blitt testet ordentlig ennå. Det blir det første store oppdaget for Sarina Wiegmans lag, sier Garry.

Her kan Norge straffe England

Og nettopp kombinasjonen av Reiten og en annen kjenning for det engelske publikummet, Manchester City-spiller Julie Blakstad, langs Norges venstreside, er noe som fryktes fra den engelske leiren.

MØTTE PRESSEN: Ellen White er klar for det som venter mandag. Foto: Yngve S. Pedersen / TV 2

– Hele den norske venstresiden opp imot Englands høyreside er en virkelig interessant duell. Det er et område med potensiell sårbarhet for det engelske laget, for Lucy Bronze elsker å angripe og komme seg framover. Fra et offensivt perspektiv er det flott for England, men med tanke på det defensive så kan det bli ganske interessant når du har både Guro og kanskje Blakstad som overlapper. Vi så det mot Østerrike, for selv om England gjorde det bra så ble de tidvis tatt på den høyresiden, sier Garry.

For tre år siden var det engelske laget overlegne Norge i VM-kvartfinalen i Frankrike, og vant 3-0, men skal en tro angrepsstjerne White er akkurat den kampen av mindre betydning inn mot mandagens batalje.

– Det er tre år siden, og begge lag har endret seg en del. Jeg tror det blir en stor kamp for nøytrale og for begge lags supportere. Fra et England-perspektiv så er vi veldig spent på å møte dem, sier Manchester City-stjernen.

Norges kamp mot England ser du på NRK 1 mandag 21.00.