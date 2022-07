Dypt bekymret over Kinas samarbeid med Russland

USA legger press på Kina, og mener det er på tide at de bytter side i Ukraina-konflikten. Kinas utenriksminister svarer at USA lider av sinofobi.

Lørdag holdt utenriksministrene i USA og Kina et møte på over fem timer.

Antony Blinkens budskap var klart og tydelig: USA er dypt bekymret over Beijings samarbeid med Moskva.

MØTTES: Kinas utenriksminister Wang Yi og USAs utenriksminister Antony Blinken møttes under G20-møtet i Indonesia lørdag. Foto: Stefani Reynolds / Pool via Reuters

– Jeg forsøkte å overbevise statsrådet om at dette virkelig er et øyeblikk hvor vi alle er nødt til å stå opp for å fordømme russisk aggresjon, sa han til pressen etter møtet.

Kinas utenriksminister Wang Yi kom med raskt met et skapt motsvar, og stiller flere krav til Biden-administrasjonen.

Fordømmer samarbeid

Siden starten av krigen i Ukraina har presidenten i Kina Xi Jinping fortsatt sitt samarbeid med Russlands president Vladimir Putin.

I mai holdt de to landene en felles militærøvelse, som fant sted mot slutten av Joe Bidens fire dagers lange opphold i Sør-Korea og Japan. Russiske og kinesiske bombefly ble observert nært japanske og sørkoreanske luftforsvarsoner, og av Reuters ble seansen beskrevet som et «skarpt farvel» til den amerikanske presidenten.

BEKYMRET: Antony Blinken uttrykte bekymring over samarbeidet mellom Kina og Russland under en pressekonferanse i Nusa Dua i Indonesia. Foto: Stefani Reynolds / Pool via Reuters

– Det er ganske vanskelig å være nøytral når det kommer til denne aggresjonen, sa Blinken etter lørdagens møte, og pekte på samarbeidet mellom de to presidentene.

– Det er en tydelig aggressor. Det er et tydelig offer, la han til.

«Sinofobi»

Like etter Blinkens uttalelser etter møtet, svarte Wang med at USA bør stanse sine angrep på Kinas politiske system, og gjenbruke strategier fra den kalde krig, dette skriver The New York Times.

– Mange folk mener at USA lider av en voksende sinofobi, sier Wang, noe som ifølge avisen kan kobles til Russlands gjentatte klager over russofobi.

SPISS RESPONS: Kinas utenriksminister Wang Yi var tydelig i sitt svar til USAs utenriksminister lørdag. Foto: Stefani Reynolds/Pool Photo via AP

– Hvis dette konseptet om «utvidende trussel» får fortsette å vokse, vil USAs Kina-politikk snart bli en uunngåelig blindvei, sier Wang.

Svaret lød likt som Kinas respons etter at Nato forrige uke stemplet landet som en sikkerhetstrussel.

– Nato burde gi opp den kalde krigens mentalitet, nullsumspillet og praksisen med å skape fiender og ikke prøve å rote til Asia og hele verden etter å ha forstyrret Europa, sa talsperson Zhao Lijian fra det kinesiske utenriksdepartementet.