– Har ledet opp til den perfekte stormen

1. april: Unntakstilstand

Etter en bølge av demonstrasjoner, erklærer president Gotabaya Rajapaksa en midlertidig unntakstilstand og gir landets sikkerhetsstyrker omfattende fullmakter til å pågripe og anholde demonstranter.

3. april: Regjeringen går av

Nesten hele Sri Lankas regjering går av etter et møte sent på kvelden. De eneste som forblir er Rajapaksa selv og broren hans Mahinda Rajapaksa, som da var statsminister. I tillegg kunngjør sentralbanksjefen sin avgang dagen etter, etter å ha motstått oppfordringer om å søke Det internasjonale pengefondet (IMF) om hjelp.

5. april: Presidenten mister flertallet

Finansminister Ali Sabry trekker seg fra stillingen bare én dag etter at han ble utnevnt. Samme dag mister Rajapaksa flertallet i nasjonalforsamlingen da tidligere allierte snur seg mot ham og oppfordrer ham om å gå av. Rajapaksa opphever landets unntakstilstand.

10. april: Medisinmangel

Sri Lankas leger sier de nesten er tomme for livreddende medisiner, og advarer om at det kan føre til at flere mister livet enn under koronapandemien.

12. april: Mislighold av utenlandsgjeld

Regjeringen kunngjør at landets utenlandsgjeld på 51 milliarder dollar blir misligholdt som en «siste utvei» etter å ha gått dom for valuta for å importere sårt trengte varer.

19. april: Demonstrant blir drept

Politiet dreper en demonstrant, det første dødsfallet etter flere uker med store demonstrasjoner mot myndighetene. Dagen etter sier IMF om at de har bedt Sri Lanka restrukturere utenlandsgjelden før en redningspakke kan avtales.

9. mai: Voldens dag

En stor gruppe regjeringslojalister ble busset inn til Colombo fra landsbygda og gikk til angrep på fredelige demonstranter utenfor presidentkontoret.

Ni personer blir drept og flere hundre blir skadd i represaliene som følger, med demonstranter som retter seg mot de ansvarlige for volden. I tillegg blir hjemmene til flere parlamentsmedlemmer satt fyr på.

Mahinda Rajapaksa går av som statsminister, og må reddes av militære styrker etter at flere tusen demonstranter stormer hjemmet hans i Colombo. Han erstattes av Ranil Wickremesinghe, en mann med mye politisk fartstid og som allerede har flere perioder som statsminister bak seg.

10. mai: Skyt for å drepe

Forsvarsdepartementet beordrer styrkene sine til å skyte alle som er involvert i plyndring eller som skader liv. Men demonstrantene trosser et nytt portforbud fra myndighetene, som avsluttes i slutten av samme uke. Colombos politisjef blir overfalt og kjøretøyet hans blir satt fyr på.

10. juni: Humanitær nødsituasjon

FN advarer om at Sri Lanka står overfor en alvorlig humanitær krise, med flere millioner som allerede har behov for hjelp. Mer enn tre firedeler av befolkningen har redusert matinntaket sitt på grunn av landets matmangel, sier FN.

27. juni: Drivstoffsalget stanses

Regjeringen sier Sri Lanka nesten er tom for drivstoff og stopper alt salg bortsett fra til viktige tjenester.

1. juli: Ny inflasjonsrekord

Regjeringen publiserer statistikk som viser at inflasjonen har nådd nye rekordhøyder for niende måned på rad, en dag etter at IMF ber Sri Lanka om å iverksette tiltak for å bremse prisstigingen.

9. juli: Presidenten og statsministeren går av

Det holdes store demonstrasjoner i Colombo, og presidentpalasset blir stormet.



Statsministeren kaller inn til krisemøte i regjeringen, og varsler noen timer senere at han vil gå av. Senere blir også hans private hjem stormet av demonstranter, som setter fyr på det.



Verken presidenten eller statsministeren blir skadd.



Sent på kvelden varsler formann for nasjonalforsamlingen Mahinda Yapa Abeywardena at president Rajapaksa vil gå av 13. juli.

Kilde: NTB