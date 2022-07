Svarer TV 2-ekspertene: – Det er helt fair

Etter en stor velt tidlig på lørdagens etappe, der sammenlagtleder Tadej Pogacar var involvert, satte hele UAE-laget seg foran og bremset hovedfeltet. Det til tross for at Pogacar på det tidspunktet var tilbake i front av feltet.

Tre ryttere var i brudd. Beskjeden fra UAE var ikke til å misforstå: Ingen andre ryttere skulle få lov til å stikke avgårde.

– Maktmisbruk

Mads Kaggestad var blant dem som lot seg provosere.

– Det er veldig irriterende. Det bør ikke skje. Det er maktmisbruk av de store lagene å sperre fysisk. Hvis noen vil angripe, må de få gjøre det. Det skal ikke være fysiske begrensninger. Det er en helt feil måte å gjøre det på, sa Kaggestad.

Han fikk støtte av Magnus Drivenes og Kurt Asle Arvesen.

– Det er veldig, veldig teit at de skal sperre veien, selv om dette kanskje var mildere enn det vi har sett før. Vi har hørt at Yves Lampaert har hatt albuene fremme og nesten presset folk av veien, sa Drivenes.

– Det er ikke greit i det hele tatt, men det forekommer. Alle er egentlig interessert i at det skal bli en enklest mulig dag. De som kan vinne er interesserte i å stoppe angrep, la Arvesen til.

– Dårlig stil å angripe

Mikkel Bjerg var blant UAE-rytterne som tok på seg jobben som politimann i feltet.

– Tadej veltet. Når det gule trøyen velter er det normalt dårlig stil å angripe, sier Bjerg til TV 2.

Han fikk støtte fra mannen i klatretrøyen, Magnus Cort Nielsen.

– Det er helt fair. Så lenge de ikke kjører i folk eller presser dem i grøften, så er det helt fair å ligge på linje og sørge for at ingen kommer forbi, sier Cort til TV 2.

Drivenes mener det kunne blitt et helt annet ritt dersom UAE ikke hadde bremset feltet.

– Magnus Cort har et veldig viktig poeng i at det er stor forskjell på å bruke laget og veibanen og aktivt å sperre, bruke albuer og kjøre ufint som vi har sett eksempler på med Quick-Step på spurtetapper, der de har vært fornøyd med å få et brudd de kan kontrollere. Det ødelegger litt rittet. Det gjør at rittet får en helt annen karakter enn vi kanskje hadde sett for oss uten velten i dag, sier Drivenes.

Også Dag Otto Lauritzen kaster seg inn i debatten.

– Jeg er både enig og uenig. Hvis det ikke brukes albuer og sånn er det greit. Men de som sitter foran og stenger kan kjøre akkurat så fort de vil, og de er gode i fjellene. For de som vil i brudd, kan det være den eneste sjansen de har. Det er rettferdig å vente til det samler seg hvis 20 ryttere går ned, men ikke fordi noen ikke gidder å kjøre fort. Når det sitter det ti lag som verken har sammenlagtfavoritter eller noen til å vinne massespurter, må de også få kjøre sitt løp, sier Dag Otto Lauritzen.