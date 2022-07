Ville ta «en kule» for Putin - nå beklager den tidligere Formel 1-sjefen

Det var under et intervju med TV-programmet «Good Morning Britain» i juni at tidligere Formel 1-sjef Bernie Ecclestone kom med oppsiktsvekkende uttalelser.

91-åringen fikk spørsmål om han kunne rettferdiggjøre sin venn Vladimir Putins ordre om å invadere Ukrainia.

– Det gjør jeg ikke. Jeg er ganske sikker på at han nå skulle ønske han ikke startet hele denne greia, men det startet ikke som en krig, sa Ecclestone, ifølge Expressen.

Formel 1-toppen og Russlands president ble venner under Russland Grand Prix i 2014 i Sotsji. Siden har Ecclestone i stor grad støttet Putin, og i forbindelse med krigen i Ukrainia har han kommet med flere kontroversielle utsagn.

– Jeg hadde fortsatt tatt en kule for ham. Helst skulle det ikke gjort vondt, men hvis det gjør det hadde jeg fortsatt tatt en kule, fordi han er en førsteklasses person, sa Ecclestone til morgenshowet.

Ifølge svenske Expressen har han kritisert Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sin håndtering av krigen, og mente at han kunne stoppet krigen ved å forhandle med Putin.

I tillegg skriver avisen at Ecclestone sannsynligvis ikke ville utstengt russiske utøvere slik det har vært i mange idretter.

Mercedes-sjåfør Lewis Hamilton raste, og mente at personer som støtter å drepe folk ikke burde få taletid.

DISPUT: Bernie Ecclestone (t.v) har fått kritikk fra Lewis Hamilton etter Putin-kommentarene hans. Foto: Kamran Jebreili

Nå har imidlertid Ecclestone gått ut og unnskyldt uttalelsene sine.

– Jeg beklager noe jeg sa har gjort noen opprørt. Det var virkelig ikke noe jeg hadde til hensikt. Jeg forstår at folk tror jeg forsvarer det han har gjort i Ukraina. Det gjør jeg ikke, sier Bernie Ecclestone. til Sky Sports.

Han sier til kanalen at han føler med krigsofrene.

– Jeg synes synd på menneskene i Ukraina som må lide for noe de ikke har gjort. De vil bare fortsette med livet sitt. Se barna sine gå på skolen. Gå på jobb. De fortjener ikke å lide.

Ecclestone ga seg som Formel 1-sjef i 2017 etter tre tiår i jobben. Nå bor briten enten i São Paulo i Brasil, i luksusvillaen i Sveits eller i sin bolig på spanske Ibiza. I oktober blir han 92 år, og har en sønn på to år.