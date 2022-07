Roma-aktuelle Solbakken ut med skade – vred seg i smerte

Bodø/Glimt - Sarpsborg 08 4-1 (2-1)

Sammendrag fra kampen nederst i artikkelen.

Bodø/Glimt kunne juble for tre poeng og byks på tabellen. For Ola Solbakken ble det en mørk dag til tross for strålende solskinn og målfest i Bodø. Se situasjonen i vinduet øverst!

Scoret etter 28 sekunder

Sarpsborg fikk en drømmestart på kampen da Steffen Lie Skålevik sendte dem i ledelsen før minuttet var spilt på Aspmyra. Det tok angriperen fra Sotra kun 28 sekunder å sette ballen i nettet bak Nikita Haikin i Glimt-målet.

Steffen Lie Skålevik brukte ikke mer enn 28 sekunder på å score mot Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen, NTB.

Skålevik haltet ut 20 minutter før slutt etter en tøff takling fra Glimts Alfons Sampsted. Det virket heldigvis ikke å være veldig alvorlig for spissen, som satte seg på benken for å se resten av kampen.

20 minutter senere utlignet Hugo Vetlesen til 1-1 for Glimt, før Ulrik Saltnes sørget for at gultrøyene kunne gå til pause med 2-1-ledelse.

Solbakken ut med skade

Like før timen spilt gikk Roma-aktuelle Ola Solbakken i bakken. Han ble liggende og fikk tilsyn av det medisinske apparatet mens han holdt seg til skulderen.

Solbakken så ut til å ha store smerter i det han ble hjulpet ut av banen. Han ble erstattet av Sondre Sørli.

Avisa Nordland melder at Solbakken måtte til sykehus etter kampen.

Glimt gjorde et dobbeltbytte og tok inn Viktor Boniface for Runar Espejord. Boniface markerte seg umiddelbart og økte til 3-1 for Glimt etter kun minutter på den solfylte gressmatten i Bodø.

Sarpsborg snytt for straffe

Minutter før slutt fikk Sarpsborg en redusering, men Mikkel Maigaards scoring ble annullert for offside. På reprisen så det ut til å være feil.

- Der blir de snytt for et mål. Det der er aldri offside, var reaksjonen til Eurosports kommentator Christian Gauseth.

På overtid fikk Glimt straffe og innbytter Boniface fikk sin andre scoring for kvelden. Kampen endte 4-1.